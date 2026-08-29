Cerimedo, más complicado: la Justicia dictó seis meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad

La Justicia de Bolivia dictó este sábado una segunda prisión preventiva por seis meses para el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Douglas Borda dispuso que cumpla la medida en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

Cerimedo se encuentra actualmente detenido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, por otra causa en la que está acusado por la presunta tentativa de feminicidio de su ex pareja, Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque en el que recibió tres disparos.

La nueva resolución fue adoptada luego de una audiencia cautelar que se extendió durante unas seis horas y de la que Cerimedo participó de manera virtual desde su lugar de detención.

Durante la audiencia, el argentino rechazó las acusaciones y aseguró que no existe riesgo de fuga. “Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, sostuvo, según consignó el diario boliviano El Deber.

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La defensa cuestionó la decisión

El abogado de Cerimedo, Ernesto Giraldes, cuestionó la resolución judicial y afirmó que la Fiscalía no logró demostrar de qué manera su defendido habría perjudicado al Estado boliviano.

Además, sostuvo que la defensa objetó el eventual traslado a Chonchocoro porque considera que la vida del argentino podría correr peligro en ese establecimiento penitenciario.

El tribunal, sin embargo, mantuvo la medida y estableció un plazo de seis meses de prisión preventiva para la investigación por enriquecimiento ilícito. Por el momento, no quedó claro cuál de los dos procesos determinará las condiciones concretas de un eventual traslado desde Palmasola.

Una causa que suma nuevas acusaciones

El expediente por enriquecimiento ilícito se incorpora a un escenario judicial complejo para Cerimedo. El estratega ya cumple una detención preventiva de seis meses por la causa vinculada con el ataque contra Beller.

A ese proceso se agregan investigaciones por violencia intrafamiliar y legitimación de ganancias ilícitas, mientras que también existe una investigación en curso por un presunto delito relacionado con el tráfico de drogas.

En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía informó que durante allanamientos realizados en domicilios vinculados con Cerimedo fueron secuestrados 500.000 dólares en efectivo, además de moneda boliviana y euros.

Durante la audiencia, el acusado explicó que sus ingresos anuales alcanzan aproximadamente un millón de dólares, cifra que atribuyó a su actividad profesional como consultor y estratega de campañas políticas.

“Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”, afirmó Cerimedo al defenderse de las acusaciones.

Cruce con el vicepresidente de Bolivia

Uno de los momentos de mayor tensión durante la audiencia se produjo cuando intervino el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, quien pidió que Cerimedo fuera trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

El argentino respondió con dureza y calificó al vicepresidente de “mitómano”. También rechazó las acusaciones sobre una supuesta influencia dentro del Gobierno boliviano.

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“Si yo hubiese tenido una alta influencia, señor juez, le garantizo que muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido”, sostuvo.

Cerimedo también negó ser un asesino, narcotraficante o una persona violenta y acusó a Lara de intentar condicionar a los jueces. Según su versión, el vicepresidente tendría un conflicto personal con él y buscaría responsabilizarlo por problemas de la gestión.

El vínculo con Rodrigo Paz

Durante la audiencia también fue mencionado su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz. La Fiscalía puso el foco en una tarjeta personal encontrada en poder de Cerimedo en la que figuraba como “asesor principal” del mandatario.

El consultor negó que ese cargo haya existido formalmente y explicó que se trataba de un modelo de tarjeta que había solicitado pero que finalmente no fue impreso.

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Cerimedo reconoció haber asesorado a Paz durante la segunda vuelta electoral que terminó con su victoria, aunque aseguró que nunca ocupó un cargo formal dentro del Estado boliviano.

El propio Paz había marcado distancia públicamente del argentino y afirmó que Cerimedo “jamás tuvo autorización” para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia.

Mientras la Justicia boliviana avanza con las distintas investigaciones, Cerimedo enfrenta ahora una segunda prisión preventiva y la posibilidad de ser trasladado desde Palmasola a Chonchocoro, uno de los establecimientos penitenciarios de máxima seguridad de Bolivia.