Los Pumas batallaron en Jujuy, pero cayeron 21-27 ante Australia y quedaron con las manos vacías

FOTO: Los Pumas cayeron en Jujuy ante los Wallabies. Foto: AFP.

Los Pumas no pudieron festejar en Jujuy. El seleccionado argentino perdió 27-21 ante Australia en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, en el primer test match de la Flight Centre Series.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi siempre corrió desde atrás en el marcador y, más allá de algunos pasajes de reacción, nunca logró imponerse desde el juego ante unos Wallabies que fueron superiores y se quedaron con una victoria merecida.

La derrota significó la quinta caída de los Pumas en lo que va de 2026, que apenas consiguieron una victoria, frente a Gales. Además, el seleccionado argentino afrontó el encuentro con 17 jugadores ausentes y Contepomi repitió por primera vez en su ciclo la misma formación en dos partidos consecutivos.

Australia golpeó primero

Australia tuvo un comienzo contundente y rápidamente tomó el control del partido. A los siete minutos, Brandon Paenga-Amosa apoyó el primer try para poner a los Wallabies 5-0 arriba.

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Los australianos volvieron a encontrar espacios poco después y ampliaron la diferencia con un try de Max Jorgensen. Ryan Lonergan convirtió y llevó el marcador a 12-0.

Los Pumas reaccionaron a los 13 minutos con una gran acción de Rodrigo Isgró que terminó en try de Gerónimo Prisciantelli. Santiago Carreras convirtió y Argentina quedó a cinco puntos: 12-7.

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Sin embargo, Australia volvió a controlar las acciones y Fraser McReight apoyó un nuevo try a los 20 minutos. Lonergan convirtió y los Wallabies recuperaron una ventaja de 19-7.

Sobre el cierre de la primera etapa, Joaquín Moro aprovechó un rápido free kick y logró filtrarse para marcar el segundo try argentino. Carreras convirtió y dejó el marcador 19-14.

Pero Australia tuvo la última palabra antes del descanso: Lonergan acertó un penal en la última jugada y los visitantes se fueron al entretiempo 22-14 arriba.

Los Pumas reaccionaron, pero Australia volvió a escaparse

Argentina salió con otra actitud en el segundo tiempo y durante los primeros minutos consiguió arrinconar a los Wallabies. A los 48 minutos, Prisciantelli había apoyado un nuevo try, pero la conquista fue anulada después de la revisión del TMO por un pase hacia adelante de Simón Benítez Cruz.

Tres minutos después llegó la revancha argentina. Boris Wenger apoyó la ovalada en el ingoal y Carreras volvió a acertar la conversión para dejar el encuentro 22-21.

El envión de los Pumas, sin embargo, duró poco. A los 54 minutos, Tom Hooper marcó un nuevo try para Australia y llevó el resultado a 27-21.

Desde entonces, los Wallabies recuperaron el control del partido y estuvieron cerca de ampliar todavía más la diferencia. Incluso llegaron al ingoal mediante Jeremy Williams, pero la conquista fue nuevamente anulada luego de la intervención del TMO.

Argentina intentó hasta el final, pero no consiguió volver a quebrar la defensa australiana y terminó sufriendo una nueva derrota.

La revancha será en Mendoza

Los Pumas tendrán rápidamente la posibilidad de buscar revancha. Argentina y Australia volverán a enfrentarse el próximo sábado 5 de septiembre en Mendoza, desde las 18.

Después, el seleccionado argentino tendrá una exigente agenda internacional en noviembre, cuando visite a Irlanda, Italia y Francia por la primera fase del Nations Championship.

Australia, en tanto, extendió su gran momento y consiguió su cuarta victoria consecutiva. Los Wallabies venían de superar a Italia por 57-10 y a Japón en dos oportunidades, por 35-32 y 56-17.

El equipo oceánico completará la primera fase del Nations Championship como visitante frente a Inglaterra, Escocia y Gales.

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