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Vélez rescató un empate polémico ante Deportivo Riestra en el Bajo Flores

El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, finalizó 1-1. Un gol de Vélez fue anulado por el VAR al final del partido.

29/08/2026 | 17:44Redacción Cadena 3

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Final polémico entre Riestra y Vélez.

FOTO: Final polémico entre Riestra y Vélez.

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Vélez se mantiene, al menos por ahora, en la cima de la Zona A del Torneo Clausura tras empatar 1-1 como visitante ante Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la séptima jornada, disputado esta tarde en el Bajo Flores.

El equipo local abrió el marcador con un tanto de Tomás González, quien anotó a los 9 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, Facundo Miño marcó en propia puerta el gol del empate a los 31 minutos de esa misma etapa.

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En los instantes finales, Vélez celebró lo que parecía ser su segundo gol, pero el árbitro Nazareno Arasa lo anuló tras consultar al VAR, debido a una falta en la jugada previa.

A pesar de esta controversia, el resultado permite que el equipo de Liniers siga invicto y comparta la punta de su zona con Instituto de Córdoba, que podría superarlo si obtiene un empate o derrota ante San Lorenzo. Además, Gimnasia de Mendoza también tiene la oportunidad de alcanzar la cima si logra un triunfo contra Independiente de Avellaneda.

El partido fue intenso y disputado, con un Deportivo Riestra buscando un buen resultado para salir de las últimas posiciones en la tabla anual, mientras que Vélez mostró un juego ofensivo que complicó a su rival en varias ocasiones.

Tras un primer tiempo sin grandes emociones, Riestra se adelantó con un cabezazo de Tomás González. Sin embargo, un disparo de Matías Pellegrini se desvió en Miño, descolocando al arquero Ignacio Arce y permitiendo el empate.

La polémica llegó al final, cuando Vélez parecía haber marcado el segundo gol tras un remate de Lanzini que se desvió en un defensor y terminó en el arco, pero el árbitro sancionó una falta previa sobre Cristian Paz, dejando el partido en empate y generando una sensación agridulce para el conjunto visitante.

En la próxima jornada, Riestra visitará a Platense, mientras que Vélez enfrentará a Estudiantes de La Plata.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Vélez y Deportivo Riestra empataron 1-1 en un encuentro lleno de polémicas, con un gol anulado para el equipo visitante.

¿Quién anotó los goles?
Los goles fueron marcados por Tomás González para Riestra y Facundo Miño en contra para Vélez.

¿Qué pasó al final del partido?
Vélez anotó un segundo gol que fue anulado por el árbitro tras consultar al VAR.

¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo en el Bajo Flores, sede de Deportivo Riestra.

¿Cuál es la situación de Vélez en la tabla?
Vélez sigue invicto y comparte la punta de la Zona A con Instituto de Córdoba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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