La dura frase de Barros Schelotto contra Arasa y el VAR: "No tienen que dirigir nunca más"

FOTO: La dura frase de Barros Schelotto contra Arasa y el VAR. (captura)

El empate entre Deportivo Riestra y Vélez terminó envuelto en una fuerte polémica arbitral. El partido, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, terminó 1-1, pero la atención quedó concentrada en el gol que Manuel Lanzini convirtió sobre el final y que fue anulado por decisión del árbitro Nazareno Arasa luego de una revisión del VAR.

La determinación provocó la furia del conjunto de Liniers. El cuerpo técnico y los jugadores consideraron que no existió una infracción en la acción previa al tanto y se retiraron del estadio Guillermo Laza con la sensación de haber perdido dos puntos.

Uno de los principales protagonistas de la protesta fue Guillermo Barros Schelotto, quien había sido expulsado durante el encuentro luego de ingresar varios metros al campo de juego para reclamar por una acción previa al empate de Riestra.

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Barros Schelotto, durísimo contra Arasa y el VAR

Pese a haber recibido la tarjeta roja, el entrenador de Vélez se presentó en conferencia de prensa y habló exclusivamente sobre el arbitraje. Su crítica fue contundente.

“Lo único que voy a decir de Arasa y Ceballos es que tienen la responsabilidad de que Vélez no haya ganado. Es un día triste. Me da tristeza que se haya definido así el partido, que no se haya resuelto en la cancha”, afirmó.

El técnico fue todavía más contundente al referirse al árbitro principal y al encargado del VAR: “Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en el campo ni en el VAR, a Vélez”.

Para Barros Schelotto, el resultado perjudicó las aspiraciones de su equipo en el campeonato. “Vélez debiera estar en la punta y no está. Hoy Vélez no está puntero por eso”, sostuvo.

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El entrenador incluso decidió finalizar rápidamente la conferencia de prensa después de responder algunas preguntas y dejó en claro su malestar por lo ocurrido.

La jugada que desató la polémica

El conflicto se originó sobre el cierre del encuentro. Con el marcador 1-1, Manuel Lanzini recibió y marcó el que parecía ser el gol del triunfo para Vélez.

Sin embargo, Arasa recibió el llamado del VAR y se dirigió a revisar una acción previa al remate. En la jugada se analizó un supuesto contacto de Thiago Aguirre sobre Cristian Paz cuando ambos disputaban la pelota en el salto.

Después de observar las imágenes, el árbitro decidió sancionar infracción y anuló el 2-1 de Vélez.

La decisión generó una inmediata protesta de los futbolistas visitantes y del cuerpo técnico. Desde Vélez cuestionaron que el contacto no hubiera impedido la acción del defensor de Riestra y consideraron que el tanto debía ser válido.

Los jugadores de Vélez también reclamaron

El defensor Tiago Silvero, de 20 años, expresó su bronca después del partido.

“Nos vamos muy calientes. Para mí no fue foul en la jugada del 2-1, pero no quiero hablar tanto porque sino siempre los perjudicados somos nosotros”, manifestó.

En la misma línea se expresó Lucas Robertone, uno de los referentes del equipo. “Desde el banco creemos que no es falta y debió ser el 2-1 para nosotros”, aseguró.

El mediocampista consideró que apenas hubo un contacto que no impedía que el defensor de Riestra pudiera rechazar la pelota y calificó la situación como una “sensación de injusticia”.

Robertone también puso el foco en la acción que derivó en el empate de Riestra y aseguró que desde Vélez observaron una posible posición adelantada que, según su interpretación, tampoco fue sancionada.

Riestra defendió la decisión del VAR

Desde el otro lado, el arquero de Riestra, Ignacio Arce, tuvo una lectura completamente diferente de la jugada.

“Yo veo la falta del delantero de Vélez, que al saltar se le traba abajo con el defensor nuestro”, explicó el arquero, quien consideró que, pese a la velocidad de la acción, la intervención del VAR fue correcta.

“Son jugadas rápidas y creo que fue acertado lo que cobró el VAR”, agregó Arce.

El arquero también rechazó las críticas que suelen recibir desde otros equipos por supuestos beneficios arbitrales y destacó el rendimiento de Riestra, que consiguió rescatar un punto ante uno de los protagonistas del campeonato.

El empate dejó a Vélez con bronca y volvió a instalar el debate sobre el arbitraje y el funcionamiento del VAR en el fútbol argentino. La decisión de Arasa, que privó al equipo de Liniers de lo que consideraba el gol de la victoria, promete seguir generando repercusiones.