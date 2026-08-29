Donación de órganos: Santa Fe sigue entre las provincias con más procesos del país

Santa Fe registró 80 procesos de donación de órganos en lo que va de 2026 y se mantiene, por segundo año consecutivo, como la segunda jurisdicción del país con mayor actividad en procuración. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), sobre 664 operativos realizados en Argentina durante el año, 80 tuvieron lugar en efectores santafesinos.

A partir de esos procesos, 216 personas que integraban la lista de espera accedieron a un trasplante, sobre un total de 1.455 en todo el país. Es decir que aproximadamente uno de cada siete trasplantes realizados en Argentina durante 2026 se concretó con órganos procurados en Santa Fe.

El proceso número 80 se concretó en las últimas horas en el Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, luego de una serie de operativos realizados en distintos efectores de la provincia. Durante un mismo fin de semana, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y el Sanatorio Italiano Sur, de Rosario, participaron de procedimientos que posibilitaron siete trasplantes. Cuarenta y ocho horas después, un nuevo operativo en el Hospital Provincial del Centenario permitió concretar otros cuatro.

Los números reflejan el funcionamiento de una red que involucra a hospitales y sanatorios, equipos de terapia intensiva, profesionales especializados en procuración y personal encargado del acompañamiento de las familias. En lo que va del año, 23 establecimientos públicos y privados de la provincia generaron al menos un proceso de donación.

La procuración comienza con la detección de un potencial donante y continúa con una serie de procedimientos médicos y legales destinados a determinar la posibilidad de ablación y trasplante. En paralelo, las familias atraviesan un proceso de duelo que requiere acompañamiento profesional. En Santa Fe, el Cudaio cuenta con un equipo especializado en salud mental que brinda asistencia durante estas situaciones y puede sostener el acompañamiento posteriormente, de acuerdo con las necesidades de cada familia. La intervención también se mantiene cuando, por razones médicas o de compatibilidad, el proceso finalmente no puede concretarse.

El trabajo en las unidades de terapia intensiva también incorpora prácticas destinadas a humanizar el proceso. En el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, de Rafaela, por ejemplo, el personal de enfermería realiza una “guardia de honor” para acompañar al donante desde la salida de la sala de cuidados críticos hasta el ingreso al quirófano.

Los 80 procesos registrados hasta agosto se conocen en el marco del Día Nacional de la Persona Donante de Órganos, que se conmemora cada 29 de agosto a partir de la Ley Nacional N° 27.575. La fecha recuerda a Antonella Trivisonno, una niña rosarina cuya donación de órganos, concretada en 1999, se convirtió en un símbolo de la donación pediátrica y de la importancia de la decisión de las familias en momentos atravesados por el duelo.

La concientización sobre la donación también se extiende al ámbito educativo. A través de la iniciativa “Retratos de Vida”, se homenajea a donantes pediátricos mediante la colocación de sus retratos en las escuelas donde cursaron sus estudios. Entre los homenajeados se encuentran Natalia Andino, Juan Maldonado, Renata Raciatti, Angelina Rodríguez, Antonella Trivisonno, Constantino Contrera, Bruno Lingua y Lila Martínez.

Los retratos fueron entregados a instituciones educativas de Rosario, Pavón Arriba, Capitán Bermúdez y Funes. La propuesta continuará durante las próximas semanas, con el objetivo de preservar la memoria de los donantes y promover la reflexión sobre la donación de órganos.

Con 80 procesos concretados en los primeros ocho meses del año, Santa Fe se encamina a cerrar 2026 con un registro significativo en materia de procuración. Cada uno de esos procesos puede traducirse en múltiples trasplantes y, para quienes esperan un órgano, en una nueva posibilidad de vida.