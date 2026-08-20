Rosario: lanzan un programa para cuidar el corazón desde las aulas

FOTO: En la semana delucha contra la muerte súbita la importancia de saber RCP

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) lanzó un programa nacional para llevar la prevención de enfermedades cardiovasculares a las escuelas de todo el país, con propuestas destinadas a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y también a instituciones de educación especial.

La iniciativa busca trasladar la prevención fuera del consultorio y acercarla a las aulas, con actividades que permitan incorporar desde edades tempranas hábitos vinculados con el cuidado de la salud cardiovascular. Así lo explicó Achelén Rosso, cardióloga y secretaria de Extensión a la Comunidad de la FAC, en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario.

“Surge de la necesidad de salir un poco del consultorio y hacer prevención cardiovascular donde están los verdaderos promotores de la salud, que son los niños y los adolescentes”, explicó Rosso.

El programa propone que docentes y alumnos trabajen distintos aspectos relacionados con la prevención, entre ellos alimentación saludable, actividad física, tabaquismo, vapeo, consumo de sodio y azúcar, además de contenidos vinculados con la cadena de sobrevida y las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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La propuesta contempla materiales adaptados a las distintas edades. La Federación elaboró tres manuales con actividades para nivel inicial, primario y secundario, además de propuestas que pueden ser adaptadas para escuelas especiales. La idea es que cada institución pueda incorporar los contenidos de acuerdo con sus posibilidades y con la creatividad de sus docentes.

Uno de los objetivos centrales es que los conocimientos adquiridos trasciendan el aula y lleguen también a las familias. Por eso, entre las actividades sugeridas aparecen caminatas, meriendas saludables y otras iniciativas que puedan realizarse junto con la comunidad educativa.

El programa tendrá su momento central durante la Semana del Corazón, prevista entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, en torno al Día Mundial del Corazón. “Queremos que el Día Mundial del Corazón sea un festejo realmente”, señaló Rosso.

Además del trabajo educativo, las instituciones que participen y completen las actividades podrán formar parte de un concurso por un desfibrilador externo automático (DEA) para la escuela. La iniciativa también apunta a promover la capacitación en RCP, una herramienta fundamental ante una emergencia cardíaca.

La convocatoria ya despertó interés en distintos puntos del país. Según explicó Rosso, unas 250 escuelas ya se inscribieron, aunque desde la organización buscan ampliar especialmente la participación de instituciones de Rosario y Santa Fe. Córdoba es, hasta el momento, la provincia con mayor cantidad de adhesiones.

La inscripción es gratuita y está abierta a instituciones educativas de todo el país. El programa también comenzó a despertar interés fuera de Argentina, con consultas de escuelas de México y la posibilidad de ampliar la propuesta a otras instituciones de habla hispana.

Los establecimientos interesados pueden acceder a los materiales y registrarse a través de comunidadfac.org.ar, mientras que también pueden seguir las novedades de la iniciativa en las redes sociales de la comunidad de la Federación Argentina de Cardiología.