Micro1, la startup de datos de IA, alcanza un impresionante rendimiento de $500 millones

FOTO: Micro1 y su crecimiento en el sector de datos para IA

Micro1, una startup dedicada a la recopilación de datos para inteligencia artificial, alcanzó un rendimiento bruto anual de $500 millones en tan solo ocho meses. Este notable crecimiento se enmarca dentro de un contexto de creciente demanda por datos únicos que alimentan modelos de inteligencia artificial en laboratorios y corporaciones líderes.

La empresa, que comenzó hace cuatro años, aumentó su rendimiento anual de $100 millones a $500 millones gracias a un modelo de negocio que incluye la contratación de expertos en diversas áreas, como médicos y abogados. De este total, Micro1 retiene entre el 60% y 70%, lo que sitúa su rendimiento neto entre $150 millones y $200 millones.

A pesar de que Micro1 todavía está por detrás de competidores como Mercor, que alcanzó $2 mil millones en ingresos anuales, y Handshake, que llegó a $1 mil millones, su crecimiento indica que el mercado tiene suficiente demanda para múltiples proveedores de datos para IA.

La tendencia de crecimiento parece tener continuidad, con investigadores que sugieren que el gasto en datos para IA podría rivalizar en el futuro con el gasto en computación. Esta proyección es favorable para Micro1, que está viendo un aumento en el tamaño de sus contratos y anticipa que sus márgenes se expandirán con el tiempo.

La startup está generando cada vez más datos sintéticos sin intervención humana, como descripciones automatizadas de contenido de video. Además, algunos de los datos que produce pueden ser vendidos a varios clientes, lo que permite márgenes brutos de entre 80% y 90% para estos datos "listos para usar".

Sin embargo, la venta de conjuntos de datos idénticos a múltiples clientes ha suscitado controversia. Críticos han argumentado que esta práctica, que incluye a desarrolladores de IA en China, contribuye a la competitividad de sus modelos en comparación con los de EE.UU.

El fundador de Micro1, Ali Ansari, declaró el mes pasado en X que, a diferencia de algunos de sus competidores, la startup no vende datos a creadores de modelos chinos. "Algunas empresas de datos humanos trabajan con adversarios extranjeros. Creemos que es vergonzoso afirmar que se desea la dominancia de la IA estadounidense mientras se venden millones en datos a países con los que estamos en competencia adversarial", afirmó.

Micro1, que inicialmente se enfocó en el reclutamiento de IA, decidió pivotar hacia el negocio de etiquetado de datos tras observar que sus clientes utilizaban su plataforma para contratar ingenieros para la anotación. Ansari ha mencionado que la empresa está construyendo un conjunto de datos de preentrenamiento de robótica, registrando interacciones cotidianas con objetos en los hogares de cientos de generalistas.

La startup recaudó su Serie A a una valoración de $500 millones en septiembre pasado, y se entiende que recientemente ha levantado otra ronda a una valoración significativamente mayor.