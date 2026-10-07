Hallaron a un hombre asesinado a balazos en una casa deshabitada de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos este miércoles por la tarde en la zona de Brasil y Monte Flores, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 y es investigado por personal policial y judicial.

Según el informe policial preliminar, efectivos fueron comisionados por el 911 tras un aviso por detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los agentes fueron alertados sobre la posible presencia de una persona herida.

De acuerdo con el parte, varios vecinos señalaron un domicilio deshabitado. En el interior, los policías encontraron a un hombre tendido en el suelo y con heridas de arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

A las 14.45 arribó una unidad médica, que constató que la víctima se encontraba fallecida.

En las inmediaciones, los investigadores hallaron cinco vainas servidas y un plomo, además de rastros de sangre sobre una pared y en el piso. Los elementos fueron preservados para las tareas periciales.

Por el momento, no se obtuvieron datos sobre los autores del ataque. Además, la víctima no llevaba documentación al momento del hallazgo, por lo que su identidad todavía no pudo ser establecida.

La zona quedó bajo intervención policial mientras se desarrollan las primeras medidas para determinar las circunstancias del homicidio y establecer la identidad de la víctima y de los responsables del ataque.