Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 31634 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1677, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1677

2° 1419

3° 2415

4° 4170

5° 0864

6° 8227

7° 2437

8° 9923

9° 6797

10° 6852

11° 0133

12° 3363

13° 0717

14° 0464

15° 7696

16° 4830

17° 7138

18° 4811

19° 0151

20° 3676