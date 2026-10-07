Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.
El sorteo número 31634 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 7 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1677, que se interpreta como "A primera (Pierna de Mujer)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31634 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1677, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1677
2° 1419
3° 2415
4° 4170
5° 0864
6° 8227
7° 2437
8° 9923
9° 6797
10° 6852
11° 0133
12° 3363
13° 0717
14° 0464
15° 7696
16° 4830
17° 7138
18° 4811
19° 0151
20° 3676
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31634 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 7 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1677.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Pierna de Mujer)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 1° 1677 al 20° 3676.