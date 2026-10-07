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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.

El sorteo número 31634 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 7 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1677, que se interpreta como "A primera (Pierna de Mujer)".

07/10/2026 | 18:12Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31634 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 1677, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pierna de Mujer).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1677
2° 1419
3° 2415
4° 4170
5° 0864
6° 8227
7° 2437
8° 9923
9° 6797
10° 6852
11° 0133
12° 3363
13° 0717
14° 0464
15° 7696
16° 4830
17° 7138
18° 4811
19° 0151
20° 3676

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31634 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 7 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1677.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Pierna de Mujer)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 1° 1677 al 20° 3676.

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