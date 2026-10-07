FOTO: Despiste, choque y herido leve en autopista Rosario-Córdoba en medio de la tormenta.

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 259, en jurisdicción de Rosario, en medio de la tormenta que afecta a la ciudad y distintos puntos de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión que circulaba en sentido hacia Rosario despistó y quedó atravesado sobre el carril lento de la autopista. Poco después, el vehículo fue impactado por un automóvil.

Como consecuencia del choque, una persona resultó herida de carácter leve, según la información preliminar disponible.

El siniestro genera complicaciones en la circulación debido a que el carril lento permanece obstruido por los vehículos involucrados. Se recomienda circular con extrema precaución por el sector, especialmente debido a las condiciones meteorológicas adversas y la presencia de calzada mojada.

El episodio se produce mientras una intensa tormenta afecta a Rosario y localidades de la región, con lluvias y ráfagas que dificultan las condiciones de circulación.

La información se encuentra en desarrollo y se aguarda la intervención de los servicios de emergencia y las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.