Despiste, choque y herido leve en autopista Rosario-Córdoba en medio de la tormenta
De acuerdo con los primeros reportes, un camión que circulaba en sentido hacia Rosario despistó y quedó atravesado sobre el carril lento de la autopista. Demoras.
07/10/2026 | 17:47Redacción Cadena 3
FOTO: Despiste, choque y herido leve en autopista Rosario-Córdoba en medio de la tormenta.
Un siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 259, en jurisdicción de Rosario, en medio de la tormenta que afecta a la ciudad y distintos puntos de la región.
De acuerdo con los primeros reportes, un camión que circulaba en sentido hacia Rosario despistó y quedó atravesado sobre el carril lento de la autopista. Poco después, el vehículo fue impactado por un automóvil.
Como consecuencia del choque, una persona resultó herida de carácter leve, según la información preliminar disponible.
El siniestro genera complicaciones en la circulación debido a que el carril lento permanece obstruido por los vehículos involucrados. Se recomienda circular con extrema precaución por el sector, especialmente debido a las condiciones meteorológicas adversas y la presencia de calzada mojada.
El episodio se produce mientras una intensa tormenta afecta a Rosario y localidades de la región, con lluvias y ráfagas que dificultan las condiciones de circulación.
La información se encuentra en desarrollo y se aguarda la intervención de los servicios de emergencia y las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un siniestro vial en la autopista Rosario-Córdoba dejó una persona herida.
¿Quiénes están involucrados? Un camión y un automóvil están involucrados en el accidente.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió durante la tarde de este miércoles.
¿Dónde tuvo lugar? En la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 259, en Rosario.
¿Por qué es relevante? La tormenta en la región afecta las condiciones de circulación y genera complicaciones viales.