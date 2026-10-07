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River Plate enfrenta incertidumbre por lesiones de Driussi y Ortega antes del partido clave

El delantero y el defensor del "Millonario" son dudas para el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto. El encuentro se disputará el sábado en el Monumental.

07/10/2026 | 22:25Redacción Cadena 3

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Ponzio podría perder a un titular en River.

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Buenos Aires, 7 octubre (NA) - Sebastián Driussi y Francisco Ortega alarmaron al River Plate tras finalizar la práctica con molestias musculares. Ambos jugadores son dudas para el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto, programado para el sábado en el Estadio Monumental.

Durante la sesión de entrenamiento que el equipo realizó en Ezeiza, tanto Driussi como Ortega no lograron completar los ejercicios junto al grupo, y se desconoce si han sufrido lesiones musculares. La situación podría dejar al director técnico, Leonardo Ponzio, sin dos importantes piezas para el partido del fin de semana.

Este encuentro será el primero para el elenco de Núñez en tres semanas, ya que su última participación oficial fue el 19 de septiembre, cuando enfrentó a Huracán en el Torneo Clausura. Debido a la triple fecha FIFA, el club había solicitado la postergación del duelo contra Sarmiento de Junín, que ahora se llevará a cabo el 14 de octubre.

En el regreso al torneo, Ponzio recibió una buena noticia con el alta médica de Aníbal Moreno, quien había estado lidiando con problemas en la zona lumbar y logró evitar una recaída en su hernia de disco tras un extenso tratamiento de kinesiología.

Por otro lado, Thiago Almada es otro que se perderá el encuentro debido a un desgarro. Inicialmente convocado a la Selección Argentina, fue desafectado por Lionel Scaloni a causa de sus inconvenientes físicos.

En caso de que Driussi no pueda participar, los planes de Ponzio se verían alterados para el enfrentamiento del sábado a las 21:30. Si finalmente el delantero está disponible, se estima que el equipo que saltará al campo ante Estudiantes de Río Cuarto sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera o Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Ángel Correa; Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán y Sebastián Driussi.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en River?
Driussi y Ortega finalizaron el entrenamiento con molestias musculares, lo que genera dudas sobre su disponibilidad.

¿Quiénes son los jugadores afectados?
Sebastián Driussi y Francisco Ortega son los futbolistas que no completaron la práctica.

¿Cuándo juega River?
River Plate enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto el sábado a las 21:30 en el Monumental.

¿Qué dijo Ponzio sobre el equipo?
Ponzio podría verse obligado a modificar su alineación inicial si Driussi y Ortega no están disponibles.

¿Qué otros jugadores están fuera?
Thiago Almada no podrá jugar por un desgarro, tras ser desafectado de la Selección Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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