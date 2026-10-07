Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, las cotizaciones del dólar en Argentina presentan cifras significativas que impactan en la economía diaria de los ciudadanos. El dólar oficial, que es el tipo de cambio regulado por el gobierno, se encuentra operando con un valor de compra de 1.495 pesos y un valor de venta de 1.545 pesos. Esta cotización oficial es la que se utiliza para las operaciones bancarias y que establece las bases para otras transacciones en el mercado.

Por otro lado, el dólar blue, que se comercializa en la calle y refleja las demandas en el mercado paralelo, ha alcanzado un precio de compra de 1.535 pesos y un precio de venta de 1.555 pesos. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue genera un impacto notorio en el costo de vida y en los precios de productos importados, creando una brecha que muchos consumidores y empresarios deben tener en cuenta.

Además, existe el dólar mayorista, que es el que utilizan las empresas e instituciones, que a la fecha se cotiza a 1.511 pesos para la compra y 1.520 pesos para la venta. Esta cotización puede diferir ligeramente de la oficial debido a la cantidad de moneda que se está operando y a las negociaciones que se llevan a cabo en el mercado mayorista.

Un concepto relevante a tener en cuenta es el dólar CCL (Contado con Liquidación), que permite a los inversores y empresas transferir capital fuera del país a una cotización que también afecta a las finanzas personales. Actualmente, el CCL se sitúa en 1.609,6 pesos para la compra y 1.610,1 pesos para la venta. Esto se utiliza comúnmente para quienes desean proteger sus activos de la devaluación del peso argentino.

Por su parte, el dólar cripto, que hace referencia a las cotizaciones en plataformas de criptomonedas, presenta una compra de 1.606,06 pesos y una venta de 1.608,73 pesos. Este tipo de cambio se vuelve cada vez más atractivo para aquellos que buscan alternativas al sistema financiero tradicional.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se aplica a las compras en el exterior con tarjetas, puede ser considerablemente más elevado, con una compra de 1.943,5 pesos y una venta que alcanza los 2.008,5 pesos. Esta carga extra afecta a los viajeros y a quienes desean realizar compras internacionales.

Las variaciones en los tipos de cambio son influenciadas por múltiples factores, incluyendo la inflación, las políticas económicas, la oferta y demanda de divisas y situaciones globales que pueden afectar la confianza en el peso argentino. Por ende, mantener una vigilancia constante de estas cotizaciones es esencial para cualquier ciudadano que busque adaptarse a las fluctuaciones del mercado.