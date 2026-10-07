La buena del jueves en Belgrano: vuelve Thiago Cardozo tras su debut en Uruguay

FOTO: El arquero del "Pirata", Thiago Cardozo, tuvo una destacada actuación.

La vuelta del arquero Thiago Cardozo es la gran noticia de Belgrano en una semana que lo tiene preparándose para visitar a Racing Club el próximo domingo en el Cilindro de Avellaneda.

El uruguayo fue titular el pasado martes, durante el último partido de la selección charrúa de su gira por Asia, en la victoria de 6-1 contra India en Calcuta.

Esa situación hizo que se perdiera el clásico cordobés del pasado domingo, en donde su reemplazante, Manuel Vicentini, fue una de las figuras.

Cardozo regresa este jueves a Córdoba e inmediatamente se sumará a los entrenamientos del equipo que orienta Ricardo Zielinski, y de no mediar inconvenientes, será titular ante la Academia.

El guardavallas celeste jugó 32 partidos en el año de los 34 que tiene Belgrano, habiendo recibido 25 goles en contra, con 15 vallas invictas, dos penales atajados en los 90 minutos y la expulsión en Copa Argentina frente a Racing.

BELGRANO, EL DE MÁS CEROS

Con la victoria ante Talleres, Belgrano llegó a 16 partidos sin permitir goles en la temporada, y lo convierten en el equipo de Primera División que más vallas invictas ostenta.

De esos 16 partidos, 15 fueron con Cardozo y uno con Vicentini.

Nahuel Losada, arquero de Lanús y ex Belgrano, también acumula 15 vallas invictas, las mismas de Cardozo pero con tres partidos más que el uruguayo.

CERCA DE UN RÉCORD

Con 24 vallas invictas en 51 partidos, Cardozo se encuentra a dos cotejos de igualar el récord sin recibir goles de César Rigamonti, quien en 69 partidos, pudo mantener el cero en su arco durante 26 veces.