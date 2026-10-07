Mecka AI, la startup que entrena robots, consigue 60 millones de dólares de Sequoia

Mecka AI, una innovadora startup que se especializa en la recopilación y análisis de datos de movimiento humano, anunció que recaudó 60 millones de dólares en una ronda de financiamiento Serie B, liderada por Sequoia Capital. Esta ronda también contó con la participación de Nvidia, el fondo de inversión M12 de Microsoft y otros inversores. Según reportes previos de TechCrunch, la valoración de la empresa se situó en aproximadamente 500 millones de dólares.

Fundada en 2024, Mecka AI busca revolucionar el campo de la robótica, similar a lo que han hecho empresas como Scale AI y Mercor en el ámbito del etiquetado de datos. La compañía paga a personas para que registren sus actividades cotidianas, como preparar café o reparar automóviles, utilizando sensores corporales y teléfonos inteligentes.

Otras startups que también están recolectando datos del mundo real para el entrenamiento de robots incluyen a XDOF, que estaba en conversaciones para obtener una ronda de Serie B con una valoración de 1.2 mil millones de dólares, según informes anteriores de TechCrunch. Además, plataformas de datos humanos que comenzaron enfocándose en modelos de lenguaje están expandiéndose hacia la robótica, como Scale AI y Micro1.