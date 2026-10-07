Gustavo Petro denuncia que EE. UU. lo mantiene en lista OFAC por defender a Palestina

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- El ex presidente colombiano, Gustavo Petro (2022-2026), afirmó hoy que la razón por la cual el Gobierno de Estados Unidos lo tiene en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro es su defensa de los derechos del pueblo palestino en el contexto del conflicto con Israel.

"La lista OFAC ya no es un instrumento de lucha contra el narcotráfico, sino que se usa para impedir que Benjamin Netanyahu (primer ministro de Israel) sea juzgado como genocida," publicó el exmandatario en su cuenta de la red social X.

Además, Petro añadió que Estados Unidos no solo lo sancionó a él por denunciar el genocidio en Gaza, sino también a ocho de los 17 magistrados de la Corte Penal del Estatuto de Roma y a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como Francesca Albanese, quien también ha criticado la violencia desproporcionada de Israel contra Palestina.

"La lista OFAC pierde así cualquier legitimidad mundial y no debe ser acatada por ningún país del mundo ni las personas de esos países," opinó.

El ex presidente hizo un llamado a los movimientos de Derechos Humanos globales para que diseñen una campaña internacional que exija a Estados Unidos abstenerse de utilizar la lista OFAC como un "mecanismo de persecución" en el que se ha convertido.

Según Petro, esta persecución a grupos poblacionales de carácter civil con identidad política es un delito de lesa humanidad del Estatuto de Roma.

El ex mandatario también afirmó: "Los actores de esa persecución deben ser procesados en la Corte Penal Internacional." En la última actualización de la lista OFAC, Estados Unidos retiró a más de 70 personas y empresas colombianas, pero mantuvo en el listado a Gustavo Petro, a su ex esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ex ministro del Interior Armando Benedetti.

Agencia NA