El primer ministro francés asegura que la policía no enfrentará a los estudiantes en las protestas

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró el miércoles que "las fuerzas del orden no tienen instrucciones de enfrentarse a los estudiantes de secundaria". Esto se produjo tras los disturbios generados en las manifestaciones de ayer, donde se estima que participaron entre 266.000 y 450.000 personas, según el gobierno y los organizadores, respectivamente.

Las acciones directas y los enfrentamientos cerca de las escuelas resultaron en 413 instituciones tomadas y alrededor de 6.500 detenidos hasta ahora.

Después de la tercera jornada de movilizaciones estudiantiles y una reunión de crisis en el Elíseo, el jefe del gobierno francés reafirmó su compromiso de escuchar las demandas de los estudiantes y convertirlas en un "plan de acción concreto".

Lecornu anunció la implementación de cinco líneas de trabajo que se enfocarán en aspectos como la sustitución de profesores ausentes, las condiciones de los centros educativos, la organización del horario escolar y reformas en Parcoursup, la plataforma oficial de preinscripción para el primer año de educación superior en Francia, que ha sido criticada por su falta de transparencia y equidad, según reportes de Euronews y la Agencia Noticias Argentinas.

Esta respuesta del gobierno llega en un contexto donde varios sindicatos del sector educativo han convocado una nueva jornada de huelga y manifestaciones para el jueves.

La intersindical de Educación (FSU, Unsa, FO, CFDT, CGT y Sud) afirmó que el Gobierno aún no ha cumplido con las expectativas de los estudiantes. Lecornu también anunció un incremento de 1.200 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, elevando el total a 64.000 millones de euros (sin incluir las pensiones).

"Con un aumento de 1.200 millones en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional para el próximo año, habrá que recortar gastos en otros ámbitos", había afirmado la semana pasada.

Al inicio de su discurso, Lecornu defendió la actuación de la policía y la gendarmería, tras las críticas por varias intervenciones durante los bloqueos en los institutos.

El primer ministro recordó que la misión de las fuerzas de seguridad es proteger a las personas y bienes, y mantener el orden público, diferenciando entre los estudiantes que se manifiestan y aquellos que cometen actos violentos.

"Las fuerzas del orden no tienen instrucciones de enfrentarse a los estudiantes de secundaria", aseguró Lecornu, dirigiéndose tanto a los uniformados, a quienes reiteró su apoyo, como a los alumnos movilizados. El objetivo es permitir que expresen sus demandas, interviniendo solo ante daños materiales o violencia.

Por otro lado, Lecornu acusó a algunos dirigentes políticos de aprovechar la ira de los estudiantes de secundaria "para librar sus batallas electorales". "No se puede jugar con la seguridad de los jóvenes de Francia", expresó.

Además, se ha iniciado una investigación por "intento de homicidio" contra un agente que supuestamente mantuvo la cabeza de un estudiante bajo el agua durante su detención.

La fiscalía de Vesoul abrió la investigación tras la difusión de un video que muestra a un agente de policía aparentemente manteniendo bajo el agua la cabeza de un estudiante de secundaria en un arroyo, durante una manifestación en Belfort, cerca de la frontera franco-suiza, según lo informado por France 24.

El abogado del estudiante, Arié Alimi, acusó al jefe de inteligencia policial de intentar ahogar al joven, de 17 años y nacionalidad búlgara, mientras lo detenía, tras haberlo identificado como presunto autor del lanzamiento de objetos contra la policía y de provocar incendios en contenedores de basura. La investigación será llevada a cabo por el organismo de control de la policía nacional.