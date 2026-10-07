Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos por tortura a estadounidenses

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- Fiscales de Nueva York se preparan para presentar nuevos cargos contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses que estuvieron bajo la custodia de su Gobierno en años recientes. Según diversas fuentes cercanas a la investigación, el anuncio podría realizarse tan pronto como este jueves, según reporta la cadena CNN.

Los cargos estarían relacionados con la detención indebida de más de una docena de estadounidenses en prisiones venezolanas entre 2013 y 2016, período en el que Maduro lideró un régimen considerado represivo. Las personas informadas sobre el caso revelaron que se está evaluando también la imputación de otros individuos por su supuesta participación en la tortura.

El matrimonio Maduro fue capturado el 3 de enero durante una incursión militar estadounidense en el palacio presidencial de Caracas. Ambos han mantenido su inocencia respecto a los cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos, y actualmente se encuentran detenidos sin posibilidad de fianza en Nueva York.

Se espera que Flores asista a una audiencia el jueves, donde su abogado solicitará el arresto domiciliario mientras se desarrolla el juicio.

Denuncias de tortura

Más de una docena de estadounidenses fueron detenidos por el Gobierno de Maduro, que ha sido acusado por Estados Unidos y diversos defensores de derechos humanos de utilizarlos como peones políticos. Muchos de estos detenidos han denunciado haber sido sometidos a torturas durante su encarcelamiento.

Por ejemplo, Matthew Heath y Osman Khan, liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022, afirmaron en una demanda haber experimentado simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, amenazas de agresión sexual, administración de drogas alucinógenas y aislamiento prolongado. Heath, quien es veterano de los Marines, incluso intentó suicidarse durante su detención.

El grupo conocido como los "CITGO 6", conformado por seis ejecutivos petroleros estadounidenses que fueron atraídos a Venezuela en 2017 y detenidos por casi cinco años, también ha denunciado condiciones inhumanas durante su encarcelamiento. Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano relataron haber sido víctimas de tortura mientras estaban recluidos.

Todos ellos fueron encarcelados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo señalado por la ONU como responsable de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a opositores políticos y sus familias. Un informe de la organización concluyó que la DGCIM utilizaba sistemáticamente prácticas de tortura, como descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, golpizas, violencia sexual y privación de agua y alimentos, para obtener información y confesar a los detenidos.