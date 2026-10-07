Pedro Sánchez expresa su pesar por la muerte de Maricarmen Abascal en medio de la crisis de vivienda

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó este miércoles su tristeza por el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la jubilada que había sido desalojada en medio de la crisis de vivienda que afecta a España. El mandatario declaró que siente su pérdida "como propia".

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez escribió: "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo a todos quienes sienten esta pérdida como propia. Descanse en paz".

Maricarmen, de 87 años, falleció en un centro hospitalario donde fue ingresada tras su desalojo, ocurrido el 23 de septiembre, debido a la imposibilidad de pagar el alquiler de su apartamento en el barrio madrileño de Retiro.

Su situación se convirtió en un símbolo de las manifestaciones en contra de la crisis de vivienda en España, la cual ha llevado a la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Durante este período, las protestas y acampes se han intensificado en diversas ciudades del país.

A pesar de la presión popular que generó su caso, el fondo inmobiliario que desalojó a Maricarmen retrocedió en su decisión tras llegar a un acuerdo con las instituciones, aunque la mujer no pudo regresar a su hogar, donde vivió durante más de 50 años.