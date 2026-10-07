Santa Fe: retiraron 70 motos secuestradas de la Comisaría 9 y totalizan 2 mil vehículos

El Gobierno de Santa Fe retiró 70 motocicletas que permanecían secuestradas en la Comisaría 9ª de la ciudad de Santa Fe. Los vehículos fueron trasladados a depósitos provinciales para ser identificados, clasificados y registrados.

El operativo se realizó en el marco de un proceso que busca retirar vehículos acumulados en dependencias policiales. Según informó el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, se trata del decimotercer procedimiento de este tipo realizado durante la actual gestión y el número total de vehículos trasladados ronda los 2.000.

“Es un trabajo que es lento porque hay que mover muchas motocicletas, muchos vehículos en cada comisaría de la ciudad capital”, explicó el funcionario.

Las motos retiradas de la Comisaría 9ª fueron trasladadas a los depósitos provinciales ubicados en La Paz 4151. Allí se realiza un proceso de identificación y clasificación para determinar el destino de cada unidad.

Uno de los posibles destinos son las subastas que realiza la Provincia en la Estación Belgrano. Según explicó Figueroa Escauriza, algunas de las motos que serán incluidas en la próxima subasta provienen de los operativos realizados en distintas comisarías.

El procedimiento requiere determinar previamente la situación de cada vehículo y la causa judicial o administrativa por la que fue secuestrado antes de establecer qué destino puede tener.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el retiro de los vehículos permite liberar espacio dentro de las dependencias policiales. El funcionario sostuvo que esto también facilita el desplazamiento dentro de las comisarías y evita problemas vinculados con la acumulación de vehículos.

El operativo forma parte del proceso de reordenamiento de dependencias policiales que la Provincia viene llevando adelante en la ciudad de Santa Fe.