Investigación alerta sobre un suplemento de vitamina D con posibles efectos negativos

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Surrey ha puesto de manifiesto que la vitamina D2, un suplemento popular, podría tener un efecto inesperado en el organismo. Según los hallazgos, el consumo de vitamina D2 puede reducir los niveles de vitamina D3, que es la forma de vitamina D que el cuerpo produce naturalmente al exponerse al sol y que es más eficaz para aumentar el estado general de vitamina D en el organismo.

Este descubrimiento es relevante ya que la vitamina D es crucial para la absorción de calcio y el mantenimiento de huesos saludables, además de desempeñar funciones en los músculos, los nervios y el sistema inmunológico. En el Reino Unido, se aconseja a las personas que consideren tomar 10 microgramos de vitamina D al día durante los meses de invierno, cuando la luz solar es insuficiente para que la piel produzca suficiente vitamina.

Distinción entre D2 y D3

Los suplementos de vitamina D generalmente contienen una de dos formas: D2 (ergocalciferol), que se produce comúnmente a partir de hongos o levaduras expuestas a luz ultravioleta, y D3 (colecalciferol), que es la misma forma que se genera en la piel humana tras la exposición a la radiación ultravioleta B del sol. La vitamina D3 en los suplementos tradicionalmente se obtenía de lanolina, un producto de la lana de oveja, aunque ahora también existen fuentes de D3 sin animales, como el liquen, lo cual es importante para quienes siguen dietas veganas o basadas en plantas.

Una vez que la vitamina D ingresa al cuerpo, se convierte en 25-hidroxivitamina D, que es la forma que los médicos suelen medir en los análisis de sangre para estimar el estado de vitamina D de una persona. La vitamina D2 produce 25-hidroxivitamina D2, mientras que la vitamina D3 produce 25-hidroxivitamina D3. En este contexto, el estudio de 2025, publicado en Nutrition Reviews, analizó 20 estudios y encontró que aquellos que tomaron D2 tenían concentraciones significativamente más bajas de 25-hidroxivitamina D3 en comparación con quienes no tomaron este suplemento.

La reducción promedio de D3 fue de aproximadamente 9 a 18 nanomoles por litro. Sin embargo, esto no implica que la vitamina D2 elimine la vitamina D del cuerpo o que su consumo sea necesariamente perjudicial. En cambio, el hallazgo sorprendente es que el aumento de una forma parece coincidir con la disminución de la otra.

La investigadora principal, Emily Brown, de la Universidad de Surrey, comentó: "Los suplementos de vitamina D son importantes, especialmente entre octubre y marzo, cuando nuestros cuerpos no pueden producir vitamina D a partir de la luz solar en el Reino Unido. Sin embargo, descubrimos que los suplementos de vitamina D2 pueden disminuir los niveles de vitamina D3 en el cuerpo, lo cual es un efecto previamente desconocido de estos suplementos. Este estudio sugiere que, considerando las circunstancias personales, los suplementos de D3 pueden ser más beneficiosos para la mayoría de las personas que los de D2".

Posibles explicaciones para la reducción de D3

Aún no se cuenta con una explicación definitiva sobre por qué la vitamina D2 podría reducir los niveles de D3. Una posibilidad es que cuando las concentraciones de metabolitos de vitamina D aumentan, el cuerpo puede acelerar la descomposición y eliminación de estos compuestos para mantener los niveles bajo control. Los investigadores sugieren que un aumento en la D2 podría, por lo tanto, aumentar la eliminación de la 25-hidroxivitamina D3 existente.

Además, estudios anteriores han indicado que la relación podría funcionar en ambas direcciones, con la suplementación de D3 a veces reduciendo los metabolitos derivados de D2. Sin embargo, la importancia de este efecto de equilibrio para la salud sigue siendo incierta.

La profesora Cathie Martin, del John Innes Centre, destacó la necesidad de garantizar que la vitamina D3 de origen vegetal esté disponible en el Reino Unido.

D3 y el sistema inmunológico

Los hallazgos también coinciden con investigaciones anteriores que sugieren que D2 y D3 pueden no tener efectos idénticos más allá de su capacidad para aumentar los niveles de vitamina D. Un estudio dirigido por el profesor Colin Smith de la Universidad de Surrey examinó cómo la suplementación afectó la actividad genética en la sangre, encontrando diferencias significativas entre las respuestas a D2 y D3, especialmente en relación con el sistema inmunológico.

Los investigadores descubrieron que la vitamina D3 parecía estimular la actividad asociada con la señalización de interferón tipo I, mientras que la D2 no lo hacía. Los interferones tipo I son proteínas de señalización que alertan a las células cuando se desarrolla una infección, formando una parte importante de las defensas iniciales del cuerpo contra virus y otros patógenos.

El profesor Smith afirmó: "Hemos demostrado que la vitamina D3, pero no la D2, parece estimular el sistema de señalización de interferón tipo I en el cuerpo, una parte clave del sistema inmunológico que proporciona una primera línea de defensa contra bacterias y virus. Por lo tanto, un estado saludable de vitamina D3 puede ayudar a prevenir que virus y bacterias se establezcan en el cuerpo".

Aunque estos hallazgos sobre la inmunidad son intrigantes, no deben interpretarse como prueba de que tomar D3 prevenga infecciones específicas. Los cambios en la actividad genética y la señalización inmunológica no se traducen necesariamente en menos enfermedades, y se necesitan estudios clínicos más amplios para establecer lo que estas diferencias significan para la salud cotidiana.

Conclusiones y recomendaciones

La investigación publicada desde el análisis de 2025 ha añadido matices al panorama. Un estudio sistemático y meta-análisis de 2026 examinó 26 ensayos aleatorizados sobre la vitamina D2, encontrando que la suplementación con D2 redujo significativamente los niveles de hormona paratiroidea y produjo un pequeño aumento en el calcio sanguíneo, demostrando que D2 sigue teniendo efectos biológicos significativos, a pesar de que puede reducir la D3 circulante.

Este hallazgo es importante porque la reducción de D3 no debe confundirse con la evidencia de que D2 es ineficaz. La información actual de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. sigue afirmando que tanto D2 como D3 pueden aumentar los niveles generales de vitamina D en sangre. La diferencia es que la evidencia acumulada favorece a D3 para producir un aumento mayor y mantener ese aumento por más tiempo.

Los científicos aún necesitan determinar qué significa la diferencia en la salud a largo plazo. La deficiencia de vitamina D representa una preocupación significativa para la salud pública, especialmente durante los meses de invierno, con una deficiencia considerable en la población del Reino Unido. Este esfuerzo de investigación colaborativa se alinea con la misión del Quadram Institute de promover vidas más saludables a través de la innovación alimentaria para mejorar la densidad de nutrientes en los alimentos que consumimos. Abordar este problema con la forma más efectiva de suplementación o fortificación de vitamina D es de suma importancia para la salud de la nación.