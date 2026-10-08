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Nous Research alcanza una valoración de $1.5 mil millones y lanza agentes de IA para empresas

La startup Nous Research, creadora del agente de código abierto Hermes, recaudó $90 millones en una ronda de financiamiento Serie B. La empresa espera superar los $100 millones en ingresos anuales antes de fin de año.

08/10/2026 | 02:03Redacción Cadena 3

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FOTO: Nous Research DeepHermes

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Nous Research, la startup detrás del agente de inteligencia artificial de código abierto Hermes, confirmó su valoración de $1.5 mil millones tras recaudar $90 millones en una ronda de financiamiento Serie B. La información fue reportada por TechCrunch, que había anticipado la posibilidad de este financiamiento en julio de 2026.

La ronda fue liderada por Robot Ventures, con la participación de otros inversores destacados como Nvidia, Union Square Ventures, Menlo Ventures, Samsung y 1789 Capital, donde Donald Trump Jr. es socio. Con esta nueva financiación, la startup, que tiene apenas tres años de vida, alcanza un total de $158 millones en financiamiento.

El agente de IA Hermes ha sido muy popular entre desarrolladores e individuos, con más de 24 millones de copias clonadas, lo que representa aproximadamente el 2.5% del uso global de tokens de IA, según estimaciones de la empresa.

El capital recaudado permitirá a Nous Research expandir su oferta al sector empresarial con el lanzamiento de "Hermes para Empresas", que permitirá a las compañías implementar agentes de IA personalizados que gestionen flujos de trabajo complejos mientras mantienen la privacidad y seguridad de sus datos.

Para mediados de septiembre de 2026, la empresa reportó ingresos anuales aproximados de $36 millones y prevé superar los $100 millones antes de finalizar el año, según un informe de The Wall Street Journal.

Lectura rápida

¿Qué logró Nous Research?
Nous Research alcanzó una valoración de $1.5 mil millones tras recaudar $90 millones en una ronda de financiamiento Serie B.

¿Quién lideró la ronda de financiamiento?
La ronda fue liderada por Robot Ventures, con la participación de inversores como Nvidia y Samsung.

¿Qué es Hermes?
Hermes es un agente de inteligencia artificial de código abierto, popular entre desarrolladores y usuarios, con más de 24 millones de copias clonadas.

¿Cómo se utilizará el capital recaudado?
El capital se destinará a expandir la oferta empresarial de Nous Research con "Hermes para Empresas".

¿Cuáles son las expectativas de ingresos para 2026?
Nous Research espera superar los $100 millones en ingresos anuales antes de fin de año.

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