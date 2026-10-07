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Microsoft lanza nuevos PCs con chip Nvidia y Windows 11 para potenciar la inteligencia artificial

En un evento en San Francisco, Microsoft presentó su Surface Laptop Ultra, diseñado para ejecutar modelos de inteligencia artificial, con precios desde $2,600 hasta $5,900.

07/10/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

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Surface Laptop Ultra de Microsoft

FOTO: Surface Laptop Ultra de Microsoft

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Microsoft reveló detalles sobre su nuevo Surface Laptop Ultra, un ordenador diseñado para ejecutar modelos de inteligencia artificial, durante un evento celebrado en San Francisco. Este dispositivo se lanzará junto a una estación de trabajo llamada Surface RTX Spark Dev Box, que también está orientada a desarrolladores.

La Surface Laptop Ultra estará disponible en dos modelos base, con precios que comienzan en $2,600 y alcanzan hasta $5,900, dependiendo de las opciones de memoria y almacenamiento. Microsoft informó que el modelo más potente ya se encuentra agotado.

Ambos dispositivos están equipados con el chip RTX Spark de Nvidia, que permite ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente, sin necesidad de depender de la nube. Esto se complementa con una versión renovada de Windows 11, que incluye la función de Execution Containers, diseñada para facilitar la creación de entornos seguros para los agentes de IA.

En el evento, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, explicó que el objetivo es crear un entorno donde múltiples modelos de IA puedan operar en conjunto, optimizando el uso de recursos y memoria. Nadella subrayó que esta plataforma no solo beneficiará a las aplicaciones de Microsoft, sino que también estará abierta a desarrolladores externos.

Adicionalmente, Microsoft está incentivando la migración de usuarios de MacBook Pro al ofrecer hasta $1,000 de descuento para quienes realicen un intercambio. Esta estrategia busca atraer a desarrolladores y entusiastas de la IA que tradicionalmente prefieren los dispositivos de Apple.

El evento también incluyó anuncios de otras compañías, como Dell, que presentó su propia línea de PCs con el chip RTX Spark, destacando el creciente interés en el desarrollo de hardware capaz de manejar aplicaciones de inteligencia artificial.

Lectura rápida

¿Qué lanzó Microsoft?
Microsoft presentó el Surface Laptop Ultra y la Surface RTX Spark Dev Box, PCs diseñados para ejecutar modelos de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los precios?
Los precios del Surface Laptop Ultra comienzan en $2,600 y pueden llegar hasta $5,900.

¿Qué chip utilizan?
Ambos dispositivos utilizan el chip RTX Spark de Nvidia.

¿Qué novedades trae Windows 11?
Incluye la función Execution Containers para facilitar la creación de entornos seguros para IA.

¿Cuál es el objetivo de Microsoft?
Crear un entorno que permita a múltiples modelos de IA operar juntos, optimizando recursos y memoria.

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