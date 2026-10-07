Microsoft lanza nuevos PCs con chip Nvidia y Windows 11 para potenciar la inteligencia artificial

Microsoft reveló detalles sobre su nuevo Surface Laptop Ultra, un ordenador diseñado para ejecutar modelos de inteligencia artificial, durante un evento celebrado en San Francisco. Este dispositivo se lanzará junto a una estación de trabajo llamada Surface RTX Spark Dev Box, que también está orientada a desarrolladores.

La Surface Laptop Ultra estará disponible en dos modelos base, con precios que comienzan en $2,600 y alcanzan hasta $5,900, dependiendo de las opciones de memoria y almacenamiento. Microsoft informó que el modelo más potente ya se encuentra agotado.

Ambos dispositivos están equipados con el chip RTX Spark de Nvidia, que permite ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente, sin necesidad de depender de la nube. Esto se complementa con una versión renovada de Windows 11, que incluye la función de Execution Containers, diseñada para facilitar la creación de entornos seguros para los agentes de IA.

En el evento, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, explicó que el objetivo es crear un entorno donde múltiples modelos de IA puedan operar en conjunto, optimizando el uso de recursos y memoria. Nadella subrayó que esta plataforma no solo beneficiará a las aplicaciones de Microsoft, sino que también estará abierta a desarrolladores externos.

Adicionalmente, Microsoft está incentivando la migración de usuarios de MacBook Pro al ofrecer hasta $1,000 de descuento para quienes realicen un intercambio. Esta estrategia busca atraer a desarrolladores y entusiastas de la IA que tradicionalmente prefieren los dispositivos de Apple.

El evento también incluyó anuncios de otras compañías, como Dell, que presentó su propia línea de PCs con el chip RTX Spark, destacando el creciente interés en el desarrollo de hardware capaz de manejar aplicaciones de inteligencia artificial.