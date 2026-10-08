Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** se encuentra bajo un clima marcado por **lluvias intensas**. La temperatura actual es de **16°**, con una sensación térmica que ronda los **17°**. La humedad es notablemente alta, alcanzando el **97%**, lo que contribuye a la sensación de incomodidad en el ambiente. El viento sopla a una velocidad de **1 m/s** desde el norte, y la visibilidad se mantiene en **10,000 metros**.

En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, se espera una **mínima de 14°** y una **máxima de 20°**. Las condiciones de lluvia persistirán a lo largo del día, lo que podría afectar la movilidad y las actividades al aire libre. La presión atmosférica se sitúa en **1007 hPa**, lo que indica un ambiente inestable.

El pronóstico para los próximos días sugiere que las lluvias continuarán. Para el viernes 9 de octubre, se anticipa una **mínima de 12°** y una **máxima de 15°**, con **lluvias ligeras**. El sábado 10 de octubre, las temperaturas oscilarán entre **12°** y **13°**, con **lluvias moderadas**. El domingo 11 de octubre, se espera una **mínima de 11°** y una **máxima de 16°**, con **lluvias ligeras**. Finalmente, el lunes 12 de octubre, la temperatura mínima será de **12°** y la máxima de **15°**, también con **lluvias ligeras**.

Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente aquellos que deban desplazarse. Se recomienda el uso de paraguas y ropa adecuada para enfrentar la lluvia y la alta humedad.