La Plata, 25 noviembre (NA) -- Tres hombres, miembros de una banda delictiva dedicada a realizar entraderas, fueron arrestados este miércoles tras una persecución que resultó ser cinematográfica por las calles de la ciudad, finalizando con el choque de los delincuentes contra un móvil policial.

Los detenidos han sido identificados como Santiago Tomás Patiño Meyer, de 24 años; Carlos Ariel Paredes, de 33, e Iván Monzón Vega, de 25.

Al percatarse de la presencia policial en una cochera, los tres intentaron escapar a bordo de un Volkswagen Vento, inicialmente seguidos por agentes en motocicleta, a los que se unieron otros vehículos poco después. La persecución culminó en la intersección de 13 y 71, donde los agentes lograron detener el vehículo.

La secuencia de la persecución fue captada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que también registraron los daños causados a una camioneta Toyota de la policía, cuyo frente quedó destrozado tras ser embestido por los delincuentes.

Durante el operativo, también se incautaron otros dos vehículos que contaban con pedidos de secuestro: un Volkswagen Nivus blanco y una camioneta Hyundai Creta gris. Además, se recuperaron armas de fuego, teléfonos celulares y diversos elementos que están siendo analizados en el marco de la causa. La investigación ha quedado a cargo de las Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) Número 6 y Número 14, que deberán avanzar con las pruebas recopiladas y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos.