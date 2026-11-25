Inhabilitaron para manejar hasta 2099 a la influencer detenida por conducción peligrosa en Pinamar
El Ministerio de Transporte bonaerense suspendió de por vida el registro de conducir de Lara Magalí Rapallo, la tiktoker de 20 años que realizó maniobras peligrosas en la playa con personas colgadas de su vehículo.
25/11/2026 | 06:32Redacción Cadena 3
FOTO: La influencer detenida en Pinamar.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires concretó este martes la suspensión hasta el año 2099 de la licencia de conducir de Lara Magalí Rapallo, la influencer de 20 años conocida en redes como Chaipa7.
La medida se adoptó tras su detención durante el fin de semana por realizar maniobras temerarias con una camioneta RAM 1500 Laramie rosa en la zona de La Olla, al norte de Pinamar.
Los videos que circularon en redes sociales muestran a la joven haciendo “trompos” sobre la playa mientras cuatro personas se sujetaban de los laterales del vehículo.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) calificó el episodio como un riesgo grave para terceros y solicitó la suspensión preventiva de su registro de conducir.
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Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, criticó las maniobras de riesgo realizadas en los médanos y alertó sobre la impunidad de quienes conducen de manera imprudente.
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Rapallo, con domicilio en Pilar, ya había protagonizado un video viral en 2025 en Vicente López. Tras la difusión de las imágenes de Pinamar, se labró un acta por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense dispuso la inhabilitación hasta 2099.
La joven quedó detenida y la Policía bonaerense secuestró la camioneta. La Justicia la imputó por la violación del artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las maniobras peligrosas con vehículos.
Desde el Ministerio de Transporte recordaron que quien conduce tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ocupantes y de terceros. Aunque la suspensión es hasta 2099, hasta este martes todavía existía la posibilidad de que Rapallo recuperara el permiso si aprobaba los exámenes psicofísicos y de idoneidad correspondientes.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó el Ministerio de Transporte? La suspensión de la licencia de conducir de Lara Magalí Rapallo hasta el año 2099.
¿Quién es Lara Magalí Rapallo? Es una influencer de 20 años conocida en redes como Chaipa7.
¿Cuándo fue detenida? Fue detenida durante el fin de semana previo a la publicación del artículo.
¿Dónde ocurrió el incidente? En la zona de La Olla, al norte de Pinamar.
¿Por qué se tomó esta medida? Debido a maniobras temerarias con un vehículo que representaron un riesgo grave para terceros.