El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que no teme que la reciente suba del dólar se traslade de manera significativa a los precios. En declaraciones a A24, el funcionario minimizó el riesgo de una aceleración inflacionaria y defendió la solidez del programa económico del Gobierno.

“No tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios”, sostuvo Caputo. Explicó que el avance de la cotización de la última semana respondió a un escenario de incertidumbre financiera global, conocido como sudden stop, que también afectó a otras monedas emergentes.

Según el ministro, el peso mexicano se depreció un 4,1%, en una magnitud similar a la del peso argentino, mientras que el real brasileño y el peso colombiano registraron caídas mayores. En contraste, el sol peruano y el peso uruguayo mostraron variaciones menores. “Si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe”, argumentó.

Caputo insistió en que el equilibrio fiscal y la ausencia de emisión monetaria para convalidar los movimientos cambiarios permiten reducir el pass through a los precios. “Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, el pass through es cada vez menor”, afirmó. Además, señaló que la inflación núcleo se ubica en torno al 20% anual.

El funcionario también se refirió a la confirmación del Indec de que la economía argentina entró en recesión técnica, al acumular dos trimestres consecutivos de caída. Caputo relativizó esa definición y la calificó de “mera definición, casi diría arbitraria”. Comparó el criterio local con el de Estados Unidos, donde se evalúan la profundidad, la duración y la cantidad de sectores afectados por la contracción.

Según explicó, en agosto y septiembre la actividad ya mostró señales de recuperación, con avances del 0,4% y 1,1%, respectivamente, lo que permitió recuperar un 1,5% tras el retroceso del segundo trimestre. Atribuyó la caída de julio a factores extraordinarios, como problemas de suministro de gas, lluvias y el Mundial. “Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento”, remarcó.

Caputo defendió el desempeño de los sectores exportadores y sostuvo que el cambio de reglas permitió aprovechar las ventajas comparativas del país, generar un excedente de divisas y salir del cepo cambiario. Reconoció, no obstante, que la transición hacia un esquema de mayor estabilidad representa un desafío para parte del sector privado, al afirmar que “la inestabilidad económica se había convertido en un negocio”.

El ministro destacó que el consumo creció 7,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto del cuarto trimestre de 2023, que se generaron 465.000 puestos de trabajo informales con un aumento real de salarios del 53% en ese segmento, y que los salarios formales mejoraron un 11% en términos reales. También recordó que desde 2011 la economía argentina no creció de manera sostenida y que el PBI per cápita se contrajo durante casi 16 años.

Por último, Caputo reafirmó la convicción del Gobierno en el rumbo económico y valoró la decisión del presidente Javier Milei de no modificar el programa pese a las presiones. “Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que, si vamos por este camino, vamos a terminar con una inflación internacional”, concluyó.