Un hombre identificado por sus iniciales J.T.C. quedó en prisión preventiva efectiva por 90 días, acusado de protagonizar un violento siniestro vial mientras conducía una camioneta Volkswagen Amarok con más de un gramo de alcohol por litro de sangre. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre en Baigorria al 1200, en Rosario, y dejó cuatro personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad que requirieron una intervención quirúrgica.

La medida fue dispuesta este miércoles durante una audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La jueza de Primera Instancia Carrara tuvo por formalizada la imputación y ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días. Una vez cumplido ese período, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga.

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La acusación estuvo a cargo de la fiscal Guillermina Aiello, de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Estratégicas, en turno de Flagrancia, quien atribuyó al conductor el delito de lesiones gravísimas culposas en accidente de tránsito, agravadas por conducir con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre, violar señales de tránsito que regulan la circulación vehicular y provocar lesiones a múltiples víctimas, en carácter de autor.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el siniestro se produjo alrededor de las 4.44 del 22 de noviembre, cuando el imputado circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok por calle Baigorria, en sentido contrario al establecido para esa arteria. En esas circunstancias, la camioneta embistió de frente a un automóvil Chevrolet Corsa que era conducido por una de las víctimas.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Corsa sufrió cortes en el rostro, sangrado en la zona del cráneo y lesiones en sus miembros inferiores. Además, las tres personas que viajaban como acompañantes también resultaron heridas.

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Entre ellas, una sufrió lesiones en el rostro, mientras que un hombre presentó una lesión en el brazo derecho. La cuarta víctima, también acompañante del Corsa, padeció una laceración de bazo y un neumotórax izquierdo, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud e intervenida quirúrgicamente mediante una esplenectomía, procedimiento que consiste en la extirpación del bazo. Posteriormente, permanecía bajo observación médica.

La investigación judicial apunta a establecer las responsabilidades por el siniestro, en el que la combinación de conducción en contramano, exceso del límite de alcoholemia permitido y la multiplicidad de víctimas fundamentó la calificación legal sostenida por la Fiscalía.