FOTO: ¿Por qué sube el dólar?: los 8 factores que impulsaron la cotización oficial a un nuevo récord. (NA)

El riesgo país argentino registró una nueva suba este miércoles del 3,2% respecto del cierre anterior y alcanzó los 1.128 puntos básicos, su nivel más elevado desde septiembre de 2025.

El incremento del indicador que elabora JP Morgan se produjo después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundiera los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondientes a septiembre.

Según el organismo, la economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de contracción y entró en una situación de recesión técnica.

El riesgo país acumula un incremento del 43,7% en lo que va de noviembre y del 98,1% desde comienzos de año. El antecedente más cercano a los valores actuales se remonta al 17 de septiembre de 2025, cuando alcanzó los 1.167 puntos básicos.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a atribuir la suba del indicador a la incertidumbre de los inversores sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027. "Es por temor a que no esté Milei", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

En el mercado cambiario, el dólar oficial registró su séptima jornada consecutiva de aumentos y alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.630 para la venta en el Banco Nación.

La cotización minorista acumula un incremento de $70 (4,16%) durante noviembre y de $150 (9,8%) desde comienzos de año. "No me preocupa la suba del dólar", afirmó Caputo este miércoles, al atribuir el incremento del tipo de cambio a un shock externo.

Por su parte, el dólar "blue" se negociaba a $1.730 para la venta.

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