Córdoba volvió a ser escenario de una movilización en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La marcha, organizada por diversas agrupaciones, incluyó a familiares de víctimas de femicidios y se llevó a cabo bajo la consigna "Basta de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio".

La movilización se realizó en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género en la provincia, donde se registraron varios episodios recientes.

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El 19 de noviembre, Romina González fue asesinada por su pareja en el bar donde ambos trabajaban en la Cañada. Menos de un mes antes, el 24 de octubre, Daniela Villalba fue víctima en barrio Cofico.

Según un relevamiento de MuMaLá, Córdoba contabilizó 14 femicidios entre el 1° de enero y el 20 de noviembre de 2026. De estos casos, 11 fueron femicidios directos, uno fue un femicidio vinculado, otro un travesticidio, y el restante estuvo relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado. A nivel nacional, la organización reportó un total de 266 femicidios, alertando sobre un incremento en los casos.

Ante estas impactantes cifras, la organización reclamó la inmediata declaración de la Emergencia Nacional en Violencias de Género.

Informe de Jorge Mercado.