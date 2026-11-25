FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 18°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 5000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este (90°). La presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 18°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán a lo largo del día, con una humedad elevada que podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. El viento, aunque leve, puede generar una ligera sensación de frescura.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se anticipan con temperaturas en ascenso. Para el jueves 26 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 26°, continuando con la misma tendencia de lluvias. El sábado 28 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 31°, también con lluvias ligeras.