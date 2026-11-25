Tres ladrones detenidos en Palermo y Recoleta durante un operativo policial
En un operativo de saturación, la Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones y retuvo 43 motos por diversas infracciones en Palermo y Recoleta.
FOTO: Tres ladrones detenidos en Palermo y Recoleta durante un operativo policial
Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- Durante un operativo de saturación en los barrios de Palermo y Recoleta, tres ladrones fueron arrestados por la Policía de la Ciudad, tras ser acusados de tentativa de robo y hurto. Además, se retuvieron 43 motos por diferentes irregularidades.
Los oficiales que participaron del operativo fueron alertados sobre un intento de robo a un repartidor en Scalabrini Ortiz y Charcas. Este hombre estaba bajando mercadería cuando fue abordado por dos motochorros.
Con la descripción física, vestimenta y detalles de la moto utilizada por los delincuentes, los efectivos de las divisiones Servicios Móviles de Prevención y Servicios Especiales de Tránsito lograron localizar a los sospechosos. Intentaron huir, pero fueron interceptados en Niceto Vega y Thames, a aproximadamente 15 cuadras del lugar del robo.
Los detenidos, de 24 y 18 años, tienen antecedentes delictivos y residen en Villa Fiorito y Villa Caraza, localidades de los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora y Lanús, respectivamente. El damnificado pudo identificarlos como los responsables del intento de robo.
La moto involucrada, una Corven Mirage 110, estaba registrada a nombre de un tercero y uno de los delincuentes portaba un cuchillo de cocina en la cintura. Los acusados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20, bajo la supervisión de Alejandra Mercedes Alliaud, con la Secretaría 162 a cargo de Pablo Daniel Bebebino, quien también ordenó el secuestro de la moto, el cuchillo y dos cascos.
Además, otros agentes de Motorizada respondieron a un aviso de un transeúnte que reportó haber visto a un punguista robando a un usuario del subte en la estación Palermo de la línea D. Los oficiales lograron detener al sospechoso, un chileno de 29 años, a quien se le incautaron el DNI y tarjetas bancarias de la víctima.
Durante el operativo, que incluyó personal de las comisarías de las comunas 14 y 2, así como agentes de Tránsito, se remitieron a playa 43 motos por diversas irregularidades, la mayoría por falta de documentación.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Palermo y Recoleta?
Se detuvieron a tres ladrones durante un operativo policial.
¿Quiénes fueron arrestados?
Dos hombres de 24 y 18 años, con antecedentes delictivos.
¿Cuándo tuvo lugar el operativo?
El operativo se realizó el 25 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el intento de robo?
El intento de robo se produjo en Scalabrini Ortiz y Charcas.
¿Por qué se realizó el operativo?
Fue parte de un plan de saturación en la zona para combatir el delito.
[Fuente: Noticias Argentinas]