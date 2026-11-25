Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- Durante un operativo de saturación en los barrios de Palermo y Recoleta, tres ladrones fueron arrestados por la Policía de la Ciudad, tras ser acusados de tentativa de robo y hurto. Además, se retuvieron 43 motos por diferentes irregularidades.

Los oficiales que participaron del operativo fueron alertados sobre un intento de robo a un repartidor en Scalabrini Ortiz y Charcas. Este hombre estaba bajando mercadería cuando fue abordado por dos motochorros.

Con la descripción física, vestimenta y detalles de la moto utilizada por los delincuentes, los efectivos de las divisiones Servicios Móviles de Prevención y Servicios Especiales de Tránsito lograron localizar a los sospechosos. Intentaron huir, pero fueron interceptados en Niceto Vega y Thames, a aproximadamente 15 cuadras del lugar del robo.

Los detenidos, de 24 y 18 años, tienen antecedentes delictivos y residen en Villa Fiorito y Villa Caraza, localidades de los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora y Lanús, respectivamente. El damnificado pudo identificarlos como los responsables del intento de robo.

La moto involucrada, una Corven Mirage 110, estaba registrada a nombre de un tercero y uno de los delincuentes portaba un cuchillo de cocina en la cintura. Los acusados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20, bajo la supervisión de Alejandra Mercedes Alliaud, con la Secretaría 162 a cargo de Pablo Daniel Bebebino, quien también ordenó el secuestro de la moto, el cuchillo y dos cascos.

Además, otros agentes de Motorizada respondieron a un aviso de un transeúnte que reportó haber visto a un punguista robando a un usuario del subte en la estación Palermo de la línea D. Los oficiales lograron detener al sospechoso, un chileno de 29 años, a quien se le incautaron el DNI y tarjetas bancarias de la víctima.

Durante el operativo, que incluyó personal de las comisarías de las comunas 14 y 2, así como agentes de Tránsito, se remitieron a playa 43 motos por diversas irregularidades, la mayoría por falta de documentación.