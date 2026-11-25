FOTO: Conmoción en Patquía por la muerte de Lucas Ezequiel Nieto y Clide del Rosario Paredes.

La localidad de Patquía, en el departamento Independencia de La Rioja, permanece conmocionada tras el hallazgo sin vida de Clide del Rosario Paredes, de 30 años, y Lucas Ezequiel Nieto, de 37, en su vivienda. La principal hipótesis judicial apunta a un femicidio seguido de suicidio cometido con el arma reglamentaria del hombre, quien se desempeñaba como efectivo de la Policía provincial.

Según las primeras reconstrucciones, la pareja regresó a su casa cerca de las 5 de la madrugada del lunes, luego de participar el domingo en una celebración familiar por una comunión. Cuatro horas más tarde, el padre de Nieto acudió al domicilio y encontró los cuerpos con heridas de arma de fuego.

Qué revelaron las autopsias

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las pericias forenses. El médico forense Alberto Zalazar determinó que ambos fallecieron por traumatismos de cráneo ocasionados por disparos de arma de fuego.

Una vez concluidas las actuaciones correspondientes, los resultados se incorporaron al expediente y se autorizó la entrega de los cuerpos a sus familias, mientras se busca precisar la secuencia exacta de lo ocurrido.

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Qué dijeron las autoridades policiales

En conferencia de prensa, el comisario inspector Roger Aníbal Villegas Yompar y los comisarios mayores Martín Mauricio Agüero y Alejandro Quinteros confirmaron las identidades y señalaron que no había menores en la casa al momento del hecho.

Quinteros indicó que Nieto no tenía antecedentes de problemas psicológicos ni conductas inadecuadas en su legajo y remarcó en declaraciones a Riojavirtual Radio: “Era un efectivo que gozaba de un buen concepto”. También precisó que la pareja no tenía hijos en común, aunque ambos tenían hijos de relaciones anteriores.

El avance de la investigación

La causa quedó a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini. Entre las medidas ordenadas figuran pericias criminalísticas y el análisis de los teléfonos celulares de ambos para reconstruir las últimas horas antes del hecho.

“Todos los caminos indican que se trata de un femicidio pero no podemos ratificarlo ahora. Hay una investigación en curso pero todo nos lleva hacia ese camino”, afirmó Quinteros sobre el estado de las actuaciones.