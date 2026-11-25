La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, volvió a reclamar modificaciones en el programa económico del Gobierno y aseguró que está preparada para ejercer la Presidencia, aunque evitó confirmar una eventual candidatura en las elecciones de 2027.

En una entrevista con el senador provincial mendocino Néstor Majul, en el ciclo de streaming Gordivinos, la exministra de Seguridad expresó: "Me veo presidenta si logro una representación social fuerte".

Bullrich recordó su candidatura presidencial de 2023 por Juntos por el Cambio y atribuyó parte de aquella derrota a la disputa interna que mantuvo con Horacio Rodríguez Larreta. "Cuando digo que estoy preparada para ser presidenta quiero decir que fui candidata, me preparé y no se dio. En parte por esa interna que nos dejó golpeados", manifestó.

La legisladora reivindicó su experiencia en la función pública y su capacidad para tomar decisiones, aunque aclaró que sus declaraciones no estaban vinculadas directamente con las próximas elecciones. "Veo a mi alrededor y digo: ¿cuántas personas están preparadas para esto? Yo sí", sostuvo.

En otra entrevista, concedida a la agencia Bloomberg, Bullrich planteó la necesidad de introducir cambios "quirúrgicos" en el programa económico para que la recuperación de la actividad se traduzca en una mejora antes de las elecciones de 2027. "No creo que alcance con decir que todo va a mejorar en 2028. Hay una elección en el medio", advirtió.

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Entre las medidas que propuso, mencionó una reducción de la presión impositiva, de los costos logísticos y de las tasas de interés, con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas argentinas, impulsar el consumo y facilitar las inversiones productivas. "El crédito mueve una economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon", explicó.

Bullrich también recordó la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019 y sus consecuencias financieras. Al comparar aquel escenario con el actual, afirmó: "Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo".

La senadora calificó como "muy buena" su relación con Javier Milei y consideró que la aparición de dirigentes con aspiraciones propias dentro de La Libertad Avanza refleja la maduración del partido. Sin embargo, advirtió que el oficialismo no debe confiarse en las divisiones del peronismo.

Las declaraciones se conocieron días después de que el Presidente respaldara públicamente a Bullrich, la definiera como su socia política y descartara desplazarla de la conducción del bloque oficialista en el Senado.

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A principios de noviembre, la exministra había encabezado una reunión con dirigentes provenientes del PRO, entre ellos los diputados nacionales Silvana Giudici, Damián Arabia y Sabrina Ajmechet.

En ese contexto, el diputado tucumano Mariano Campero abandonó el bloque de La Libertad Avanza tras cuestionar el acercamiento del Gobierno al gobernador Osvaldo Jaldo y expresó su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Bullrich.

En el Gobierno no descartan que la senadora acompañe a Milei en la fórmula presidencial de 2027, aunque en el entorno de la legisladora reconocieron que esa posibilidad perdió atractivo tras las diferencias con distintos sectores del oficialismo.