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-Ante esta solicitud, la ACTC inició los pasos institucionales para que el Vicepresidente Primero, Gastón Mazzacane, asuma la presidencia de la entidad durante dicho período. La Comisión Directiva tomó nota y actuará en consecuencia.-

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un Comunicado de Prensa de ACTC Argentina.