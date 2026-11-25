Hugo Mazzacane solicitó licencia a su cargo de presidente de la ACTC Argentina
La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) informa que su presidente, Hugo Mazzacane, solicitó licencia en el ejercicio de su cargo por motivos de salud.
25/11/2026 | 20:59Redacción Cadena 3
FOTO: Hugo Mazzacane y Gastón Mazzacane
-Ante esta solicitud, la ACTC inició los pasos institucionales para que el Vicepresidente Primero, Gastón Mazzacane, asuma la presidencia de la entidad durante dicho período. La Comisión Directiva tomó nota y actuará en consecuencia.-
-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un Comunicado de Prensa de ACTC Argentina.