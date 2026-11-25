FOTO: Los autores de los libros seleccionados son de Australia, Reino Unido, Irlanda, Italia y Pakistán.

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) - La Fundación Booker ha dado a conocer los ocho libros finalistas de la primera edición del Premio Booker Infantil, una iniciativa destinada a reconocer la calidad de la literatura para lectores de entre 8 y 12 años y a promover el hábito de la lectura en las nuevas generaciones.

Este galardón, con un valor de 50.000 libras esterlinas (aproximadamente 65.600 dólares), ofrece la misma recompensa económica que el prestigioso Booker Prize para adultos. El nombre del ganador se revelará el 2 de febrero de 2027 durante una ceremonia que se llevará a cabo en el museo Young V&A de Londres.

Los libros finalistas fueron elegidos entre un total de 89 títulos publicados en el Reino Unido o Irlanda entre el 1° de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, que fueron escritos en inglés o traducidos a este idioma.

La lista incluye cinco novelas, dos novelas gráficas y una colección de cuentos ilustrados, con autores e ilustradores provenientes de Australia, Reino Unido, Irlanda, Italia y Pakistán.

Los títulos en competencia son The Worst Thing That Could Possibly Happen, de Guy Bass, con ilustraciones de David Roberts; Tadpole Summer, de Catherine Bruton; War, de Eoin Colfer y Andrew Donkin, ilustrado por Giovanni Rigano; y The Night I Borrowed Time, de Iqbal Hussain.

También figuran The Teller of Tall Tales, de Liz Hyder, ilustrado por Tom de Freston; The Rambler’s Curse, de Mikey Please; Séamus Almost Famous, de Jessica Scott-Whyte, con ilustraciones de Becka Moor; y Hometown, de Shaun Tan.

Una característica distintiva de este certamen será la inclusión de cuatro niños de entre 8 y 12 años en el jurado, quienes fueron seleccionados a través de una convocatoria que recibió más de 4.000 postulaciones.

Estos jóvenes lectores compartirán la responsabilidad de seleccionar al ganador junto al escritor Frank Cottrell-Boyce, presidente del jurado; la actriz y humorista Lolly Adefope; y la librera especializada en literatura infantil Sanchita Basu De Sarkar.

Las obras finalistas abarcan géneros diversos como la fantasía, el humor, el terror y la ciencia ficción, y tratan temas como la guerra, el duelo, la enfermedad, las relaciones familiares, la identidad y el sentido de pertenencia.

Cada uno de los libros seleccionados recibirá 2.500 libras esterlinas. Además, como parte de la iniciativa, la Fundación Booker tiene como objetivo distribuir al menos 30.000 ejemplares de las obras elegidas entre niños del Reino Unido a través de escuelas, bibliotecas, hospitales y organizaciones comunitarias.

Con la creación de esta categoría, la institución busca otorgar a la literatura infantil el mismo reconocimiento que se brinda a la narrativa para adultos y dar voz a los propios lectores en la evaluación de las obras dirigidas a su edad.