Partidos decisivos de ascenso: agenda y árbitros para Primera Nacional, B y C
La Asociación del Fútbol Argentino ha definido la programación y los árbitros para los partidos decisivos de la Primera Nacional, B y C, que se jugarán entre el 27 y el 29 de noviembre.
FOTO: La AFA confirmó agenda y árbitros de la Primera Nacional, Primera B y Primera C
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado la programación y las ternas arbitrales para los encuentros cruciales de cuartos de final en la Primera Nacional, así como las semifinales de la Primera B y Primera C.
En la segunda categoría del fútbol argentino, los partidos de vuelta iniciarán el viernes 27 con el choque entre Atlanta y Ciudad Bolívar, y concluirán el sábado con el enfrentamiento entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Por su parte, el partido de ida de la tercera división y los de vuelta en la cuarta se disputarán el domingo 29 a las 17:00.
Agenda de la Primera Nacional
El Torneo Reducido por el segundo ascenso se encuentra en su fase final, donde ocho equipos lucharán por un lugar en las semifinales. El cronograma comenzará con el partido entre Atlanta y Ciudad Bolívar, este viernes 27, a las 19:00, en el estadio León Kolbowski, donde el local buscará defender el 1-0 conseguido en la ida, con Juan Pablo Pafundo como árbitro principal.
La jornada del viernes proseguirá con Tristán Suárez, que enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 21:00 en el estadio 20 de Octubre, bajo la dirección de Juan Cruz Robledo. El «Lechero» intentará revertir la derrota en la primera final, que llevó al ascenso de Godoy Cruz.
El sábado, Deportivo Morón recibirá a Colón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, luego del empate 0-0 en Santa Fe, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.
Por último, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Deportivo Madryn a las 20:00 en el estadio Abel Sastre, buscando mantener la ventaja de 1-0 obtenida en su casa la semana pasada, con Joaquín Gil como árbitro principal. En caso de empate en puntos y diferencia de goles, el equipo mejor posicionado en la "Tabla General de Posiciones" avanzará a la siguiente ronda.
Viernes 27 de noviembre
- Atlanta - Ciudad Bolívar - 19.00 - Árbitro: Juan Pafundi - Asistente 1: Walter Ferreyra - Asistente 2: Juan Ricciardi - Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- Tristán Suárez - Gimnasia y Tiro (Salta) - 21.00 - Árbitro: Juan Cruz Robledo - Asistente 1: Pablo Gualtieri - Asistente 2: José Castelli - Cuarto árbitro: Franco Morón
- Deportivo Morón - Colón - 21.00 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - Asistente 1: Sebastián Raineri - Asistente 2: Agustín Méndez - Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
Sábado 28 de noviembre
- Deportivo Madryn - Gimnasia y Esgrima (J.) - 20.00 - Árbitro: Joaquín Gil - Asistente 1: Cristian Navarro - Asistente 2: Diego Martín - Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
Agenda de la Primera B
El Torneo "Reducido" por el segundo ascenso a la Primera Nacional se halla en la etapa de semifinales, donde cuatro equipos buscarán obtener la mayor ventaja posible para el partido de vuelta. La AFA ha programado que ambas llaves se jueguen en simultáneo, el mismo día y a la misma hora.
Desde las 17:00 del domingo, Deportivo Armenio recibirá a Arsenal F.C. en el estadio Armenia, ubicado en Ingeniero Maschwitz, bajo el arbitraje de Gastón Iglesias. Al mismo tiempo, Camioneros se enfrentará a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio de 9 de Abril.
Domingo 29 de noviembre
- Deportivo Armenio - Arsenal F.C. - 17.00 - Árbitro: Gastón Iglesias - Asistente 1: Federico García - Asistente 2: Hugo Hartung - Cuarto árbitro: Agustín Panizza
- Camioneros - Talleres (R.E.) - 17.00 - Árbitro: Nicolás Mastroieni - Asistente 1: Lucas Vázquez - Asistente 2: Arnaldo Melgarejo - Cuarto árbitro: Ulises López
Primera C
El torneo "Reducido" por el segundo ascenso a la tercera categoría se encuentra en semifinales, que determinarán los dos finalistas. Al igual que en la Primera B, ambos encuentros se jugarán simultáneamente y a la misma hora.
Desde las 17:00 del domingo, Berazategui recibirá a Sportivo Barracas en el estadio Norman Lee, buscando avanzar al último partido en busca del ascenso, tras haber ganado 3-1 como visitante. El partido será dirigido por Gabriel Flores.
En la otra llave, Cañuelas F.C. se enfrentará a Estrella del Sur en el estadio Jorge Alfredo Arín, con la intención de revertir el 3-2 del encuentro de ida, bajo la dirección de Iván Mastroini.
Domingo 29 de noviembre
- Berazategui - Sp. Barracas - 17.00 - Árbitro: Gabriel Flores - Asistente 1: Heber Ibañez Mesa - Asistente 2: Ludmila Capelli - Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
- Cañuelas F.C. - Estrella del Sur - 17.00 - Árbitro: Iván Mastroieni - Asistente 1: Leandro Idio - Asistente 2: Lucas Monsalvo - Cuarto árbitro: Damián Rubino
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué anunció la AFA?
Confirmó la agenda y árbitros para los partidos decisivos de la Primera Nacional, B y C.
¿Cuándo se juegan los partidos?
Los encuentros están programados entre el 27 y el 29 de noviembre.
¿Qué equipos están en la Primera Nacional?
Ocho equipos lucharán por avanzar a las semifinales en los partidos de vuelta.
¿Dónde se disputan los encuentros?
Los partidos se jugarán en varios estadios de Buenos Aires y alrededores.
¿Cómo se define el avance de equipos?
En caso de empate, avanzará el equipo mejor posicionado en la Tabla General.
[Fuente: Noticias Argentinas]