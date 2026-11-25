FOTO: La AFA confirmó agenda y árbitros de la Primera Nacional, Primera B y Primera C

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado la programación y las ternas arbitrales para los encuentros cruciales de cuartos de final en la Primera Nacional, así como las semifinales de la Primera B y Primera C.

En la segunda categoría del fútbol argentino, los partidos de vuelta iniciarán el viernes 27 con el choque entre Atlanta y Ciudad Bolívar, y concluirán el sábado con el enfrentamiento entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Por su parte, el partido de ida de la tercera división y los de vuelta en la cuarta se disputarán el domingo 29 a las 17:00.

Agenda de la Primera Nacional

El Torneo Reducido por el segundo ascenso se encuentra en su fase final, donde ocho equipos lucharán por un lugar en las semifinales. El cronograma comenzará con el partido entre Atlanta y Ciudad Bolívar, este viernes 27, a las 19:00, en el estadio León Kolbowski, donde el local buscará defender el 1-0 conseguido en la ida, con Juan Pablo Pafundo como árbitro principal.

La jornada del viernes proseguirá con Tristán Suárez, que enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 21:00 en el estadio 20 de Octubre, bajo la dirección de Juan Cruz Robledo. El «Lechero» intentará revertir la derrota en la primera final, que llevó al ascenso de Godoy Cruz.

El sábado, Deportivo Morón recibirá a Colón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, luego del empate 0-0 en Santa Fe, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Por último, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Deportivo Madryn a las 20:00 en el estadio Abel Sastre, buscando mantener la ventaja de 1-0 obtenida en su casa la semana pasada, con Joaquín Gil como árbitro principal. En caso de empate en puntos y diferencia de goles, el equipo mejor posicionado en la "Tabla General de Posiciones" avanzará a la siguiente ronda.

Viernes 27 de noviembre

Atlanta - Ciudad Bolívar - 19.00 - Árbitro: Juan Pafundi - Asistente 1: Walter Ferreyra - Asistente 2: Juan Ricciardi - Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Tristán Suárez - Gimnasia y Tiro (Salta) - 21.00 - Árbitro: Juan Cruz Robledo - Asistente 1: Pablo Gualtieri - Asistente 2: José Castelli - Cuarto árbitro: Franco Morón

Deportivo Morón - Colón - 21.00 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - Asistente 1: Sebastián Raineri - Asistente 2: Agustín Méndez - Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Sábado 28 de noviembre

Deportivo Madryn - Gimnasia y Esgrima (J.) - 20.00 - Árbitro: Joaquín Gil - Asistente 1: Cristian Navarro - Asistente 2: Diego Martín - Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

Agenda de la Primera B

El Torneo "Reducido" por el segundo ascenso a la Primera Nacional se halla en la etapa de semifinales, donde cuatro equipos buscarán obtener la mayor ventaja posible para el partido de vuelta. La AFA ha programado que ambas llaves se jueguen en simultáneo, el mismo día y a la misma hora.

Desde las 17:00 del domingo, Deportivo Armenio recibirá a Arsenal F.C. en el estadio Armenia, ubicado en Ingeniero Maschwitz, bajo el arbitraje de Gastón Iglesias. Al mismo tiempo, Camioneros se enfrentará a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio de 9 de Abril.

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Armenio - Arsenal F.C. - 17.00 - Árbitro: Gastón Iglesias - Asistente 1: Federico García - Asistente 2: Hugo Hartung - Cuarto árbitro: Agustín Panizza

Camioneros - Talleres (R.E.) - 17.00 - Árbitro: Nicolás Mastroieni - Asistente 1: Lucas Vázquez - Asistente 2: Arnaldo Melgarejo - Cuarto árbitro: Ulises López

Primera C

El torneo "Reducido" por el segundo ascenso a la tercera categoría se encuentra en semifinales, que determinarán los dos finalistas. Al igual que en la Primera B, ambos encuentros se jugarán simultáneamente y a la misma hora.

Desde las 17:00 del domingo, Berazategui recibirá a Sportivo Barracas en el estadio Norman Lee, buscando avanzar al último partido en busca del ascenso, tras haber ganado 3-1 como visitante. El partido será dirigido por Gabriel Flores.

En la otra llave, Cañuelas F.C. se enfrentará a Estrella del Sur en el estadio Jorge Alfredo Arín, con la intención de revertir el 3-2 del encuentro de ida, bajo la dirección de Iván Mastroini.

Domingo 29 de noviembre

Berazategui - Sp. Barracas - 17.00 - Árbitro: Gabriel Flores - Asistente 1: Heber Ibañez Mesa - Asistente 2: Ludmila Capelli - Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

Cañuelas F.C. - Estrella del Sur - 17.00 - Árbitro: Iván Mastroieni - Asistente 1: Leandro Idio - Asistente 2: Lucas Monsalvo - Cuarto árbitro: Damián Rubino

Agencia NA