El abogado Codazzi declara en el caso de Loan Peña tras acusaciones de su ex defendida
Laudelina Peña, su ex defendida y tía del menor, lo acusó de haberla obligado a decir que el chico había sido atropellado.
FOTO: El abogado Codazzi declara en el caso de Loan Peña tras acusaciones de su ex defendida
Corrientes, 25 de noviembre (NA) -- Este jueves, el abogado José Fernández Codazzi comparecerá ante el Tribunal Oral Federal en la ciudad de Corrientes. Su declaración es especialmente esperada debido a las acusaciones de su ex defendida, Laudelina Peña, quien lo señaló por presuntamente haberla forzado a afirmar que su sobrino, Loan Peña, había sido atropellado. Este incidente se produjo el 13 de junio de 2024, cuando el menor desapareció en 9 de Julio, Corrientes.
Laudelina Peña había manifestado que Codazzi la presionó para que declarara que el menor había sido víctima de un atropello, supuestamente a manos de Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava. Además del abogado, también fueron convocadas varias psicólogas, entre ellas Cintia Mudry, Silvina Seoane y Laura Palacios García, así como efectivos de la Policía Federal, incluyendo a Sabrina Kuhnell, Sergio Fuschino y Victoria Soledad Núñez.
La audiencia del miércoles reveló tensiones significativas. El policía Sergio Fernández Gauna fue cuestionado fuertemente por el abogado Rodolfo Baqué, lo que casi lo lleva a enfrentar un procesamiento por falso testimonio debido a la falta de consistencia en su declaración. Otro agente, José Rosales, de la sección de Inteligencia de la PFA, aportó información sobre la presencia de una mujer con características similares a Caillava en el Hospital Juan Romero, donde estuvo aproximadamente 15 minutos.
Un aspecto importante de su testimonio fue el reconocimiento de un desfase de cerca de una hora en el sistema de cámaras del hospital, lo que podría complicar la reconstrucción de los hechos. Además, Rosales aseguró haber visto a Caillava y Pérez en el restaurante del Hotel de Turismo en la capital provincial el 14 de junio, donde permanecieron durante una hora.
Lectura rápida
¿Quién es José Fernández Codazzi?
Es el abogado que representó a Laudelina Peña en la investigación sobre la desaparición de su sobrino, Loan Peña.
¿Qué acusaciones enfrenta?
La ex defendida Laudelina Peña lo acusó de haberla obligado a declarar que su sobrino había sido atropellado.
¿Cuándo se presenta a declarar?
Codazzi se presentará a declarar este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
¿Qué relevancia tiene su declaración?
Su testimonio es crucial debido a las serias acusaciones y la investigación en curso sobre la desaparición de Loan Peña.
¿Qué sucedió en la audiencia del miércoles?
Un policía fue casi procesado por falso testimonio y otro agente aportó datos sobre la presencia de Caillava en el hospital.
[Fuente: Noticias Argentinas]