Corrientes, 25 de noviembre (NA) -- Este jueves, el abogado José Fernández Codazzi comparecerá ante el Tribunal Oral Federal en la ciudad de Corrientes. Su declaración es especialmente esperada debido a las acusaciones de su ex defendida, Laudelina Peña, quien lo señaló por presuntamente haberla forzado a afirmar que su sobrino, Loan Peña, había sido atropellado. Este incidente se produjo el 13 de junio de 2024, cuando el menor desapareció en 9 de Julio, Corrientes.

Laudelina Peña había manifestado que Codazzi la presionó para que declarara que el menor había sido víctima de un atropello, supuestamente a manos de Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava. Además del abogado, también fueron convocadas varias psicólogas, entre ellas Cintia Mudry, Silvina Seoane y Laura Palacios García, así como efectivos de la Policía Federal, incluyendo a Sabrina Kuhnell, Sergio Fuschino y Victoria Soledad Núñez.

La audiencia del miércoles reveló tensiones significativas. El policía Sergio Fernández Gauna fue cuestionado fuertemente por el abogado Rodolfo Baqué, lo que casi lo lleva a enfrentar un procesamiento por falso testimonio debido a la falta de consistencia en su declaración. Otro agente, José Rosales, de la sección de Inteligencia de la PFA, aportó información sobre la presencia de una mujer con características similares a Caillava en el Hospital Juan Romero, donde estuvo aproximadamente 15 minutos.

Un aspecto importante de su testimonio fue el reconocimiento de un desfase de cerca de una hora en el sistema de cámaras del hospital, lo que podría complicar la reconstrucción de los hechos. Además, Rosales aseguró haber visto a Caillava y Pérez en el restaurante del Hotel de Turismo en la capital provincial el 14 de junio, donde permanecieron durante una hora.