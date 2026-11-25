Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario presenta un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica es de 31°, debido a una humedad del 71%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Este miércoles, la temperatura mínima se registró en 10° y se espera que la máxima alcance los 30°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa que no supera los 3 m/s. La humedad elevada contribuye a una sensación térmica más alta, lo que puede hacer que el día se sienta más caluroso de lo que indica el termómetro.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un aumento en las temperaturas. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 27, la mínima se elevará a 18° y la máxima alcanzará los 35°, con cielo despejado. El sábado 28, se prevé un día aún más caluroso, con mínima de 19° y máxima de 38°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el domingo 29, la mínima será de 21° y la máxima de 39°, con cielo parcialmente nublado.