FOTO: Boca y Platense se miden por la Copa Argentina.

Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) – Se ha hecho oficial la terna arbitral para la final que disputarán Boca Juniors y Platense en la Copa Argentina 2026, siendo Leandro Rey Hilfer el árbitro principal del encuentro.

Este partido se llevará a cabo en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero el miércoles 2 de diciembre a las 20:00, donde Silvio Trucco actuará como encargado del VAR.

Ambos equipos llegaron a la final tras vencer a Banfield y Atlético Tucumán en las semifinales, respectivamente, asegurando su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

La designación de Leandro Rey Hilfer como árbitro principal fue confirmada, y se espera que el encuentro se desarrolle sin inconvenientes en Santiago del Estero.

Contrario a las expectativas de que el partido se jugaría en el Gigante de Arroyito de Rosario, la organización decidió optar por el actual recinto. Aún se aguarda información oficial sobre la venta de entradas para los aficionados.

Además de Silvio Trucco como VAR, los asistentes de línea serán Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, mientras que Sebastián Martínez Beligoy será el cuarto árbitro y Javier Uziga colaborará desde la cabina.

Boca Juniors llega a este decisivo encuentro tras superar a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento y Vélez en una serie de partidos, destacándose por un encuentro polémico en el que el club superó el límite de jugadores extranjeros en su convocatoria. Posteriormente, el equipo logró una remontada agónica ante Racing y una contundente victoria frente a Banfield.

Por su parte, el Calamar ha tenido un camino desafiante, superando a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán, logrando avanzar en tres ocasiones a través de penales.