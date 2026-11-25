Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

Actualmente, el estado del cielo enes de, con una temperatura de 27°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 27°. La humedad se encuentra en un 24%, lo que contribuye a un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para este miércoles, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad baja y la visibilidad óptima permitirán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará un cambio significativo. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con pronóstico de. Para el viernes 27, las temperaturas oscilarán entre 20° y 32°, con. El sábado 28, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 33°, también con. Finalmente, el domingo 29, la mínima será de 23° y la máxima de 30°, con pronóstico denuevamente.