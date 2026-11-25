Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza
en el día de hoy.
Ahora
Actualmente, el estado del cielo en Mendoza
es de few clouds
, con una temperatura de 27°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 27°. La humedad se encuentra en un 24%, lo que contribuye a un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.
El clima hoy miércoles 25 de noviembre
Para este miércoles, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad baja y la visibilidad óptima permitirán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Mendoza
mostrará un cambio significativo. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con pronóstico de moderate rain
. Para el viernes 27, las temperaturas oscilarán entre 20° y 32°, con light rain
. El sábado 28, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 33°, también con light rain
. Finalmente, el domingo 29, la mínima será de 23° y la máxima de 30°, con pronóstico de light rain
nuevamente.