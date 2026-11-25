En diálogo con Cadena 3, el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Pablo Vommaro, reflexionó este miércoles sobre las conclusiones de su artículo “¿Qué futuro imaginan los jóvenes?”, publicado en Le Monde Diplomatique.

El historiador, sociólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) explicó que el trabajo surgió a partir de las indagaciones realizadas junto al Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes, donde constataron un escenario marcado por la creciente precarización de las condiciones de vida y una acentuada desigualdad temporal.

Según indicó el especialista, la ruptura de una temporalidad lineal y secuencial ha dado paso a una dinámica efímera e inmediata, que dificulta la capacidad de las juventudes para proyectar el mañana con una mirada esperanzadora.

En ese marco, Vommaro advirtió sobre la debilitación de la histórica promesa intergeneracional en Argentina —sintetizada tradicionalmente en el anhelo del "hijo doctor"—, según la cual el esfuerzo presente garantizaba un bienestar superior para las camadas venideras.

Al diluirse esa certeza de progreso futuro, se produce un fenómeno de "presentificación" de las expectativas, donde los jóvenes buscan compensar el esfuerzo laboral cotidiano a través de satisfacciones inmediatas.

De este modo, los recursos se destinan a experiencias como viajes, recitales, consumo tecnológico o ayuda puntual a sus familias, postergando objetivos de largo plazo como el acceso a la vivienda propia o el ahorro para la jubilación.

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Por otra parte, el investigador cuestionó el estigma que califica peyorativamente a la juventud como una "generación de cristal", aclarando que no se trata de fragilidad o debilidad emocional, sino de una postura ética que no tolera las violencias y malos tratos aceptados en el pasado.

El titular de CLACSO remarcó que las mujeres y varones jóvenes buscan vivir con mayor fidelidad hacia sus propios ideales en el día a día, rechazando el acoso laboral, el bullying y la violencia de género.

Asimismo, instó al mundo adulto a superar el "adultocentrismo" y cambiar la lógica comunicativa: en lugar de preguntarse cómo hablarles a los jóvenes, sugirió generar espacios genuinos de escucha activa y empatía para reconocer su protagonismo.

El especialista también alertó sobre las presiones de un contexto caracterizado por el hiperindividualismo y el hiperconsumismo, donde el éxito social suele medirse a través de la exhibición de bienes en plataformas como TikTok e Instagram.

Ante esta realidad, subrayó la urgencia de implementar políticas públicas concretas que intervengan en la cotidianeidad juvenil, como la articulación efectiva entre educación y trabajo para evitar que miles de estudiantes deban abandonar sus estudios por necesidades económicas.

Para Vommaro, el Estado debe acompañar la realidad de quienes enfrentan inserciones laborales precarias pero demandan un consumo real o aspiracional.

Finalmente, el sociólogo destacó la importancia de los espacios de congregación y pertenencia comunitaria donde las juventudes encuentran contención y bienestar colectivo.

Al abordar los desafíos que enfrentan la sociedad y las instituciones en la actualidad, Vommaro sintetizó en su artículo en Le Monde Diplomatique el núcleo fundamental de su planteo intelectual: "Quizá el desafío generacional de esta época consista en democratizar el futuro."

Entrevista de "Amamos Argentina".