Durante los doce años de su pontificado, la ausencia del papa Francisco en la Argentina alimentó todo tipo de especulaciones políticas, eclesiásticas y sociales. A partir de la publicación de El diario íntimo del papa Francisco, el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández —prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más estrechos de Jorge Bergoglio— expuso por primera vez el motivo determinante detrás de esa decisión.

Según detalló el purpurado en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, la postergación indefinida de un viaje oficial a su tierra natal no respondió a desinterés ni a cuestiones personales, sino a advertencias concretas sobre una posible operación política destinada a provocar un conflicto institucional.

Advertencias de inteligencia y el rol de la extrema derecha

Fernández aseguró que el Sumo Pontífice disponía de reportes elaborados por organismos de inteligencia que alertaban sobre el riesgo de que se montara una acción deliberada en su contra ante un eventual desembarco en la Argentina.

"Tenía información de inteligencia, los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra", afirmó el cardenal al explicar el trasfondo de la determinación papal.

De acuerdo con el relato del editor de los textos personales de Bergoglio, el temor del Pontífice no estaba vinculado a su imagen pública ni a la posibilidad de recibir críticas o agresiones individuales. "No era un problema para su ego. Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo 'Me lo merezco'. Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino", precisó Fernández.

En su análisis sobre el origen de esas eventuales maniobras, el cardenal apuntó directamente contra sectores radicalizados del espectro político argentino. Señaló que tanto la extrema derecha nacionalista como la extrema derecha neoliberal convergían en su rechazo hacia el liderazgo de Bergoglio: "No se llevan bien entre sí, pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable".

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Las anotaciones íntimas de Jorge Bergoglio

Más allá de las razones geopolíticas y de seguridad que condicionaron su agenda internacional, la publicación de El diario íntimo del papa Francisco también sacó a la luz pasajes vinculados a su vida espiritual y a experiencias personales registradas a lo largo de los años.

Entre los fragmentos divulgados se destacan tres episodios en los que Bergoglio dejó constancia de haber sentido o percibido la presencia del demonio:

• Dos en Buenos Aires: Ocurrieron durante su etapa al frente del Arzobispado porteño. En el primero de ellos, mientras se desplazaba en automóvil, relató haber advertido una figura cuya mirada describió con "ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores".

• Uno en Roma: Tuvo lugar en el Vaticano, luego de haber realizado un viaje apostólico a Chile.

• Registro documental: Estas vivencias fueron asentadas en una anotación fechada el 24 de enero de 2021 bajo la frase "He visto al diablo" y retomadas por el propio Francisco en agosto de 2024, durante la última revisión que realizó sobre los escritos de su vida.

Las revelaciones contenidas en el libro aportan una pieza clave para comprender uno de los mayores interrogantes de la historia reciente entre el Vaticano y la Argentina: el delicado equilibrio político que llevó a Francisco a priorizar la paz social de su país por encima del anhelo personal de regresar.