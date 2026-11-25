FOTO: Los festivales de cine de Málaga y San Sebastián en Buenos Aires con entrada gratuita

Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- Los festivales de cine de Málaga y San Sebastián estarán presentes en Buenos Aires con una selección de 12 películas españolas que se proyectarán entre el 26 y el 30 de noviembre como parte de la segunda edición de la Semana de los Festivales de Cine, que ofrece entrada libre y gratuita.

Este evento reúne producciones recientes que han sido reconocidas en ambos festivales, y se llevará a cabo en dos locaciones: el Centro Cultural 25 de Mayo, del 26 al 28 de noviembre, y la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, del 28 al 30.

En el Centro Cultural 25 de Mayo, situado en Triunvirato 4444, la programación comenzará el jueves 26 de noviembre con Yo no moriré de amor, de Marta Matute, a las 18:00, y 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, a las 21:00.

El viernes 27 se proyectará Esta soledad, de Javier Giner, a las 18:00, y Pioneras: solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz, a las 21:00.

El sábado 28, las funciones incluirán Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa, a las 18:00, y Jaleos, de Isaki Lacuesta, a las 21:00. Las entradas son gratuitas, pero requieren reserva previa a través de Entradas BA.

Por otro lado, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) albergará seis largometrajes que han sido galardonados en las recientes ediciones de los festivales de Málaga y San Sebastián, la mayoría de ellos inéditos en Argentina.

La programación en esta sala comenzará el viernes 28 a las 18:00 con Los tigres, de Alberto Rodríguez, que cuenta con las actuaciones de Antonio de la Torre, Bárbara Lennie y Silvia Acosta. Esta película narra la historia de dos hermanos que trabajan en el mar y enfrentan dificultades económicas tras un accidente que pone en peligro la continuidad laboral de uno de ellos.

A las 21:00 se exhibirá La buena letra, de Celia Rico Clavellino, con Loreto Mauleón, Enric Auquer Sardà y Roger Casamajor. Ambientada en un pueblo valenciano en la posguerra, sigue a Ana, una mujer que intenta mantener a su familia y sanar las heridas dejadas por la Guerra Civil.

El sábado 29 a las 18:00 se proyectará Sorda, de Eva Libertad, con Miriam Garlo, Álvaro Cervantes y Elena Irureta. Esta película aborda la experiencia de Ángela, una mujer sorda que espera un hijo junto a su pareja oyente y enfrenta los desafíos de la maternidad en un entorno que no se adapta a sus necesidades.

Ese mismo día, a las 21:00, se presentará La cena, de Manuel Gómez Pereira, protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Etxeandia. Ambientada dos semanas después de la Guerra Civil española, narra cómo un grupo de cocineros republicanos debe preparar una cena para Francisco Franco y sus generales, en una oportunidad que podría permitirles escapar del país.

El domingo 30 a las 18:00 se proyectará Karmele, de Asier Altuna, que cuenta la historia de una familia vasca que se ve obligada a refugiarse en Francia durante la Guerra Civil, y el recorrido de su protagonista entre el exilio, la música y el amor.

Finalmente, a las 21:00, se exhibirá Una quinta portuguesa, de Avelina Prat, con Manolo Solo, Maria de Medeiros y Branka Katic. Esta película sigue a un profesor de geografía que, tras la desaparición de su esposa, asume la identidad de otro hombre y comienza una nueva vida como jardinero en una propiedad portuguesa.

La muestra en la Sala Leopoldo Lugones contará con la presencia de los directores de ambos festivales, Juan Antonio Vigar y José Luis Rebordinos, además de realizadores, productores y artistas invitados. Algunas funciones incluirán presentaciones de sus responsables.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Cultura de España, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), entre otras instituciones.

Las entradas para las funciones de la Sala Leopoldo Lugones son gratuitas y se podrán retirar en la boletería del Teatro San Martín desde dos horas antes del inicio de cada proyección.