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Cristiano Ronaldo convirtió un gol en la victoria del pasado martes del Al-Nassr contra Al-Sadd, por 2 a 1. Al minuto 13, el portugués sacó un potente derechazo al palo superior derecho del arquero rival, desde un tiro penal, para poner el primer gol del encuentro.

La ejecución desde los 12 pasos, la cual provocó y ejecutó él, hizo que alcance los 987 goles en su carrera profesional y se encuentra a nada más que 13 tantos para llegar a su objetivo: los 1.000.

Según aseguró el mismo Cristiano, espera poder terminar su profesionalismo con la mencionada marca en su haber y convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar este hito, debido a que los supuestos 1.000 goles de Pelé no están oficializados por la FIFA.

Qué partidos le quedan a Cristiano Ronaldo en 2026

Hasta el momento, una de las metas de “CR7” es poder llegar a los 1.000 goles antes de fin de año, aunque parece una utopía con tan solo siete partidos por delante a semanas de que arranque el 2027.

Sábado 28 de noviembre: Visitante ante Al-Hazm (Liga Profesional Saudí, fecha 13).

Viernes 4 de diciembre: Local ante Al-Qadsiah (Liga Profesional Saudí, fecha 14).

Martes 8 de diciembre: Visitante ante Al-Gharafa SC (Liga de Campeones Élite de la AFC, fecha 6).

Sábado 12 de diciembre: Local ante Al-Shabab (Liga Profesional Saudí, fecha 15).

Miércoles 16 de diciembre: Visitante ante Al-Fayha (Liga Profesional Saudí, fecha 16).

Domingo 20 de diciembre: Local ante Al-Kholood (Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita).

Domingo 27 de diciembre: Local ante Al-Wasl (Liga de Campeones Élite de la AFC, fecha 3 reprogramada).