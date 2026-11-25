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No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se mantiene en 20°. La humedad es del 88%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 7000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad elevada que podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. Los vientos serán suaves, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. El viernes 27 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 31°, con cielo despejado. El sábado 28 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 32°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 33°, también con lluvias moderadas.