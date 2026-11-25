Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 25 de noviembre
Este miércoles 25 de noviembre, Santa Fe presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 19° y 30°. La humedad se mantiene en un 48% y el viento sopla a 3 m/s desde el este.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.
Ahora
En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica de 27°. La humedad se encuentra en un 48%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa.
El clima hoy miércoles 25 de noviembre
Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima alcance los 30°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en un 48%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 3 m/s desde el este, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable y soleado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Santa Fe se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 33°, con cielo cubierto. El sábado 28 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 34°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 38°, con cielo parcialmente nublado.