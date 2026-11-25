Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica de 27°. La humedad se encuentra en un 48%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima alcance los 30°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en un 48%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 3 m/s desde el este, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable y soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 33°, con cielo cubierto. El sábado 28 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 34°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 38°, con cielo parcialmente nublado.