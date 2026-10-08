Los ácidos grasos trans de los lácteos no aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas

Un estudio reciente reveló que los ácidos grasos trans que se encuentran de forma natural en productos lácteos, como la leche, la mantequilla y el queso, no parecen incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas o diabetes tipo 2. Esta investigación, realizada por un equipo de científicos de la Universidad de Reading, analizó datos de 22 estudios que incluyeron a miles de participantes en Europa, Canadá y Estados Unidos.

Los hallazgos sugirieron que los ácidos grasos trans de los lácteos actúan de manera diferente en el organismo en comparación con los trans industriales. Mientras que estos últimos están fuertemente relacionados con enfermedades cardíacas, los trans que se encuentran de forma natural en los productos lácteos no parecen conllevar el mismo riesgo.

La investigación, publicada en la revista Nutrition Research, podría ayudar a los consumidores a comprender mejor la distinción entre los diferentes tipos de ácidos grasos trans y ofrecer mayor claridad sobre las políticas de etiquetado que a menudo generan confusión.

El profesor Ian Givens, uno de los autores principales, afirmó: "La gente escucha la expresión 'ácidos grasos trans' y asume lo peor, pero los ácidos grasos trans en su leche, yogur, mantequilla o queso matutinos no son los mismos que los de las grasas parcialmente hidrogenadas industriales. Esta investigación debería dar tranquilidad a la gente de que los lácteos, consumidos como parte de una dieta equilibrada, no son algo de lo que preocuparse para su corazón".

Los ácidos grasos trans naturales y los industriales tienen efectos diferentes

Los ácidos grasos trans son un tipo de grasa insaturada que se presenta de forma natural en la leche de animales como vacas, ovejas y cabras, pero también pueden ser producidos artificialmente durante la fabricación de grasas parcialmente hidrogenadas. Los trans industriales, que pueden encontrarse en algunos alimentos procesados y fritos, están fuertemente vinculados a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Por ello, los investigadores se propusieron determinar si los ácidos grasos trans que se encuentran naturalmente en los productos lácteos debían considerarse de la misma manera.

Ensayos controlados no mostraron cambios significativos en los lípidos sanguíneos

Los investigadores examinaron dos tipos principales de evidencia. La primera provino de diez ensayos dietéticos controlados en los que los participantes consumieron productos lácteos con niveles naturalmente elevados de ácidos grasos trans y se compararon con personas que consumieron productos lácteos regulares. Los científicos midieron biomarcadores de lípidos en sangre que son comúnmente utilizados para evaluar el riesgo de enfermedades cardíacas. En todos los ensayos, los participantes consumieron entre 1.3 y 13.2 gramos de ácidos grasos trans por día.

Los resultados no mostraron diferencias significativas en los niveles de lípidos sanguíneos entre quienes consumieron productos lácteos con altos niveles de ácidos grasos trans naturales y aquellos que consumieron productos lácteos regulares.

Estudios a largo plazo no mostraron un mayor riesgo cardíaco o de diabetes

El segundo grupo de evidencia provino de doce estudios de cohorte a largo plazo que siguieron a miles de personas durante muchos años, algunos de los cuales duraron más de dos décadas. Los investigadores midieron los niveles de ácidos grasos trans lácteos en la sangre de los participantes y los compararon con los resultados de salud posteriores. En estos estudios, los niveles más altos de ácidos grasos trans lácteos no se asociaron con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares o muerte cardiovascular. Asimismo, los niveles más altos en sangre de ácidos grasos trans lácteos no se relacionaron con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.