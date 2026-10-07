El Telescopio Webb descubre una atmósfera sorprendente en un mundo de lava extrema

El Telescopio Espacial James Webb sorprendió a la comunidad científica al encontrar evidencia de una atmósfera en el planeta rocoso HD 3167 b, a 154 años luz de distancia en la constelación de Piscis. Este planeta, conocido como un "mundo de lava", orbita su estrella cada 24 horas y se caracteriza por temperaturas extremas.

El estudio, publicado en The Astrophysical Journal Letters, fue liderado por el científico de la Universidad de Chicago, Brandon Park Coy. Según Coy, la atmósfera de HD 3167 b es notable, ya que los planetas que orbitan muy cerca de sus estrellas suelen ser menos propensos a retener atmósferas debido a la intensa radiación estelar. "Lo sorprendente es que muchos de estos mundos de lava parecen tener atmósferas", comentó Edwin Kite, profesor asociado de ciencias geofísicas en la misma universidad y coautor del estudio.

Los investigadores intentaron responder preguntas fundamentales sobre la formación de atmósferas en planetas rocosos, especialmente aquellos que orbitan estrellas más pequeñas que el Sol. A pesar de que muchos de estos planetas parecen ser solo rocas desnudas, el hallazgo de que algunos mundos de lava tienen atmósferas abre nuevas posibilidades para la investigación. Hasta el momento, solo cinco planetas rocosos han mostrado tener atmósferas, todos ellos en condiciones extremadamente calientes.

Este descubrimiento tiene relevancia no solo para entender otros planetas, sino también para arrojar luz sobre las condiciones que pudieron haber existido en la Tierra primitiva. "Estamos interesados en estudiar estos tipos de planetas porque creemos que la Tierra temprana podría haber parecido mucho a un mundo de lava", explicó Coy.

La investigación también se centró en cómo se detectó la atmósfera. Actualmente, los científicos no pueden observar directamente planetas similares a la Tierra en busca de signos de vida. En su lugar, utilizan el Telescopio Webb para detectar luz en el rango de longitudes de onda del infrarrojo medio, lo que permite estimar la temperatura de los exoplanetas y determinar si podrían tener atmósferas. El estudio utilizó un método conocido como "eclipse secundario", que implica medir la luz que se pierde cuando el planeta pasa detrás de su estrella.

El análisis reveló que HD 3167 b es notablemente más frío de lo que se esperaría si no tuviera atmósfera, sugiriendo que esta podría estar compuesta por una mezcla de gases más pesados, como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, además de vapor de roca. Este hallazgo desafía las expectativas previas de que las atmósferas en estos mundos ultra-calientes estarían formadas principalmente por vapor de roca.

La investigación está en curso, y los científicos esperan obtener nuevas observaciones para comprender mejor la composición de la atmósfera de HD 3167 b y cómo se relaciona con otros planetas similares.