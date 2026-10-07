Un nuevo enfoque para reducir la inflamación cerebral asociada al Alzheimer y Parkinson

Investigadores de la Universidad de Birmingham encontraron una nueva forma de reducir la inflamación dañina en el cerebro, al enfocarse en un receptor que puede ser bloqueado con medicamentos existentes. Este descubrimiento podría transformar el tratamiento de diversas condiciones neurológicas y psiquiátricas.

El estudio, publicado en la revista Brain y dirigido por el profesor Nicholas Barnes, identificó al receptor P2X7 como un motor clave de la neuroinflamación. Al bloquear este receptor, se logró reducir significativamente la inflamación en tejido cerebral humano.

Los hallazgos tienen el potencial de impactar una amplia gama de enfermedades, incluyendo el daño cerebral traumático (TBI), la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la depresión y la psicosis. El bloqueo del receptor P2X7 podría ser un enfoque terapéutico novedoso y eficaz.

Investigación sobre el receptor P2X7

Para explorar el receptor, los investigadores utilizaron cultivos de células cerebrales humanas y se centraron en el receptor P2X7, que activa señales inflamatorias. Se descubrió que los receptores P2X7 promueven la liberación de citoquinas, proteínas que regulan las respuestas inflamatorias. Al aplicar un antagonista específico para bloquear este receptor, la respuesta inflamatoria en el tejido cerebral humano se redujo notablemente.

El profesor Nicholas Barnes destacó: "Este descubrimiento emocionante marca un gran avance hacia la reutilización de terapias existentes para combatir la neuroinflamación en su origen. La identificación de este receptor podría tener implicaciones profundas para algunos de los trastornos cerebrales más debilitantes y comunes, como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple, así como para condiciones psiquiátricas vinculadas a la inflamación, como la esquizofrenia y la depresión".

Estudio de las células inmunitarias del cerebro

Una parte importante del trabajo se centró en las microglías, células inmunitarias que coordinan la respuesta del cerebro a lesiones e inflamación. Para estudiar cómo estas células responden a señales inflamatorias, los investigadores desarrollaron un método para convertir un tipo de glóbulo blanco en microglías, un proceso que imita una transformación celular que se ha identificado recientemente en el cerebro durante el envejecimiento humano.

Los investigadores comenzaron con monocitos periféricos humanos recolectados de muestras de sangre y los convirtieron en células similares a microglías. Esto permitió examinar cómo las microglías humanas podrían responder a señales inflamatorias. Al aplicar el antagonista del receptor P2X7, se logró interferir con las señales liberadas por las microglías a medida que las células se dañaban y morían.

El profesor Barnes señaló: "Estudiar microglías humanas ha sido un gran desafío: una vez que se retiran de su entorno cerebral nativo, pierden rápidamente sus características definitorias. Nuestro enfoque involucró el uso de microglías derivadas de monocitos, lo que proporciona una plataforma poderosa, escalable y prácticamente ilimitada para estudiar la biología de la microglía humana con una precisión sin precedentes".

De modelos de laboratorio a tejido cerebral humano

Después de identificar la respuesta en las células similares a microglías cultivadas en laboratorio, los investigadores probaron si los mismos hallazgos podrían reproducirse en tejido cerebral humano obtenido a través de procedimientos neuroquirúrgicos. Los resultados exitosos en tejido humano refuerzan la necesidad de una investigación más profunda y podrían eventualmente llevar a ensayos clínicos en personas con enfermedades neurodegenerativas o lesiones cerebrales traumáticas.

El profesor Barnes concluyó: "Haber identificado la respuesta en las microglías derivadas de monocitos humanos proporcionó el ímpetu para traducir estos hallazgos en el cerebro humano obtenido tras procedimientos neuroquirúrgicos. Esta exitosa traducción significa que la próxima etapa de esta investigación es el desarrollo de ensayos clínicos en pacientes con condiciones neurodegenerativas y pacientes con TBI, donde no existen tratamientos farmacológicos efectivos para reducir la neuroinflamación y el daño resultante".