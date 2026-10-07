Misterio resuelto: la historia detrás del emotivo regalo de Benín a Messi para Antonela Roccuzzo

El último saludo de capitanes en la carrera de Lionel Messi con la Selección Argentina sumó un capítulo exótico e inolvidable en la previa del encuentro ante Benín. Durante el tradicional sorteo tras los himnos, el mediocampista Sessi D'Almeida, volante defensivo del Neftçi PFK de Azerbaiyán, sorprendió al "10" con una serie de obsequios inesperados: una carta escrita por todo el plantel africano, una rosa y una enigmática estatuilla de bronce.

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En la misma vitrina en que brillan sus ocho Balones de Oro, Messi guardará la estatuilla de poder de Benín. https://t.co/SsJ1hZhqzw — BLENDER (@estoesblender) October 6, 2026

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El llamativo presente de la escultura escondía una historia de profundo significado cultural y afectivo. Se trata de una réplica en miniatura del célebre Monumento a la Amazonía, ubicado en Cotonú, la capital económica de Benín. La figura rinde homenaje a las Amazonas de Dahomey —conocidas en su lengua nativa como Agojie—, el único ejército femenino documentado en el mundo que defendió a ese reino durante el siglo XIX, representando un símbolo universal de fuerza y coraje.

El detalle más conmovedor del gesto fue su verdadero propósito: la obra no estaba dirigida al astro argentino, sino a su esposa, Antonela Roccuzzo. La delegación beninesa le entregó la figura de esta protectora ancestral con la premisa simbólica de que sea ella la guerrera encargada de "cuidar al Rey".

La escultura original a partir de la cual se moldeó el recuerdo es el símbolo patrio más emblemático del país africano. Inaugurada en 2022, mide 30 metros de altura, pesa 150 toneladas y es la segunda estatua más alta de todo el continente africano. Diseñada por el artista chino Li Xiangqun, la imponente estructura de bronce se erige frente al palacio presidencial beninés.

La postal de camaradería contó además con la presencia de Steve Mounié, capitán del seleccionado beninés y delantero del Augsburgo de la Bundesliga alemana. Pese a encontrarse lesionado, Mounié viajó al país exclusivamente para presenciar el homenaje y reencontrarse con Messi, a quien ya había enfrentado en la Ligue 1 de Francia durante la etapa del rosarino en el Paris Saint-Germain.

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